GF Vip: i telespettatori chiedono la squalifica per Zelletta. “Ha violato il regolamento”

Il pubblico del GF Vip sembra decisamente sensibile quest’anno. La squalifica è sicuramente uno dei main topic di quest’anno, tanto che periodicamente i telespettatori chiedono provvedimenti dalla regia. Spesso a provocare questa reazione del pubblico sono delle frasi offensive, o delle violazioni al regolamento del reality. Stavolta, a destare l’indignazione dei fans del GF Vip è Andrea Zelletta, con una frase che ha infuocato la polemica.

Ieri, il gieffino ha perso per pochissimi voti al televoto contro Pierpaolo Pretelli, che si è invece assicurato un posto nella finalissima che si terrà il primo marzo. Per questa straordinaria occasione, i due sono stati accolti in studio dal conduttore del GF Vip Alfonso Signorini, per comunicare loro l’esito del televoto. Poco prima di ritornare in casa Zelletta ha scambiato qualche parola con Alba Parietti, ospite eccezionale nello studio del reality. La madre di Francesco Oppini si trova lì per chiarire faccia a faccia e definitivamente il botta e risposta virtuale avuto con Maria Teresa Ruta.

Una volta in casa, Zelletta ha detto delle parole che hanno infastidito molti spettatori. Sono moltissimi quelli che hanno subito invocato la squalifica del concorrente. Ma cosa ha fatto di tanto grave Zelletta? Secondo i telespettatori il gieffino avrebbe violato il regolamento, che vieta ogni contatto dei concorrenti col mondo esterno, a meno che non si tratti di una sorpresa organizzata dalla regia.

Ovviamente, Zelletta non rischia affatto l’espulsione. D’altro canto come potrebbe il concorrente essere squalificato senza avere la minima colpa? È stata la Parietti a rivolgersi al gieffino, non il contrario. Certo, poi Zelletta ha rivelato a tutti il suo scambio di battute con Alba, ma non si tratta di nessuna notizia eclatante.

Andrea infatti ha detto a tutti i gieffini, una volta rientrato nella casa, queste parole al riguardo: “Mi ha detto che Francesco non vede l’ora di vedermi. Hai capito? Alba Parietti a me…”. Nulla di così strano o importante, nessuno spoiler. Forse il pubblico inizia ad essere un po’ troppo sensibile e duro nei confronti dei concorrenti. È pur vero che la redazione non è mai incline a soddisfare le lamentele dei fans.