GF Vip: il bacio in piscina di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli scatena le polemiche

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi ormai sono la coppia più in vista al GF Vip. Dopo il bacio sotto il vischio, Pierpaolo fa vivere ai telespettatori un déjà vu, baciando Giulia in piscina, proprio come aveva fatti in passato con Elisabetta Gregoraci. I due avevano già raggiunto un po’ di privacy durante la notte, e i due, ormai rinominati “Prelemi” su Twitter, sembrano essere sempre più affiatati.

Ma la vera passione è esplosa in piscina, dove i due innamorati si sono lasciati andare, scambiandosi effusioni, coccole e intense occhiate. E in quel magico momento, il bacio è scoccato. Tutto perfetto, se non fosse per il fatto che la scena sembra proprio identica a quella del bacio con EliGreg. Quella scena ormai famosa, era stata anche immortalata nelle foto che Pierpaolo aveva vicino al suo letto. Come era facile intuire, Pierpaolo ha spostato queste tanto chiacchierate foto qualche giorno prima di questo bacio.

Ormai i “Prelemi” sono una cosa sola, ma i telespettatori sono sorpresi dalla somiglianza tra il rapporto di Pretelli prima con EliGreg e ora con Giulia. Certo, il bacio tra Pierpaolo e la Salemi è stato spontaneo, a differenza di quello con Elisabetta che era parte di una sfida ideata dai produttori. Ma l’accostamento continua a far discutere. Non resta che aspettare e vedere la reazione della Gregoraci alla notizia che le sue foto sono state messe da parte.

Giulia e Pierpaolo, intanto, si godono il loro idillio, scambiandosi frasi romantiche: “Io sono felice” sussurra Giulia, e Pierpaolo conferma: “Anch’io, sono proprio sereno”. Rientrati nella casa, i due fanno il bagno insieme nella vasca, e Giulia si lascia scappare una confessione: “Sarei forzata a trattenermi”.

GF Vip: Pierpaolo toglie la foto di EliGreg

Quello che Pierpaolo non sa è che il suo gesto (quello di togliere le foto) non è passato in sordina.

Mario Ermito gli ha chiesto se l’abbia fatto in segno di rispetto verso Giulia, ma Pierpaolo ha tutta un’altra motivazione: “No, l’ho fatto così. Siamo tanti, non volevo si bagnasse. Il fatto di averla in camera non mi faceva nulla, è un bel ricordo e basta”. Giulia Salemi, però, era abbastanza stizzita dalle foto, tanto da dire: “Mi verrebbe da scarabocchiarla”. Ovviamente, all’attentissima Elisabetta non sono sfuggite tali parole.