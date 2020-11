Nella casa del GF Vip si festeggia un’evento esclusivo e importante. Tutti gli inquilini sono impegnati a rendere speciale questo giorno. Patrizia De Blanck compie i suoi 80 anni all’interno della casa del GF VIP. I ragazzi, grazie alla collaborazione della redazione del reality, hanno realizzato una festa degna di una Contessa.

Palloncini, torta, striscioni, mazzi di fiori e biglietto di auguri hanno incorniciato una giornata tutta dedicata alla Vippona Patrizia.

GF Vip: Un evento mai accaduto

Un evento mai accaduto nella storia. Mai nessun concorrente ha varcato la soglia dei suoi 80 anni all’interno del reality. Ma non è l’unico record che la Contessa ha realizzato con la sua partecipazione.

Infatti, all’incirca due mesi fa, con il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, la De Blanck ha scritto la storia del reality segnando un nuovo traguardo, ovvero quello della concorrente più anziana del GF VIP. Molti i protagonisti che in passato, alle soglia dei loro settant’anni, hanno preso parte a produzioni televisive di tale genere.

Ma mai nessuno alla veneranda età degli ottanta. In passato, concorrenti del reality come Cristiano Malgioglio di 72 anni, Fabio Testi di 78, Fausto Leali di 75, si misero in gioco.

Un compleanno carico di emozioni, quello che ha vissuto la Contessa. I suoi compagni di avventura si sono adoperati per rendere speciale e indimenticabile questo importante momento.

La De Blanck è stata più volte criticata per i suoi modi irruenti e a volte ritenuti un po’ troppo sopra le righe. Ma una cosa è da ammettere: i suoi anni sono portati egregiamente.

Magari sarà anche la vincitrice di questa nuova edizione, segnando così un altro nuovo record. Sarebbe la vincitrice più anziana del reality. Certo è che la sua presenza nella casa ha dato più volte vita e colore a questa edizione.

Come dice spesso Alfonso Signorini: “Se non ci fosse bisognerebbe inventarla”. Allora non ci resta che porgere i nostri migliori auguri alla contessa Patrizia De Blanck.