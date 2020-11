Patrizia De Blanck, all’interno della casa del GF Vip, sta davvero esagerando. Forse è noia, forse la distanza dalla sua adorata figlia, ma la De Blanck sta avendo dei comportamenti davvero sconsiderati. Dopo le varie liti con molti concorrenti, da ultimo arriva lo scontro Enock Barwuah.

Nonostante la Contessa sembrasse nutrire simpatia per il ragazzo, questi è finito comunque nel suo mirino. La donna ha, infatti, spiegato a Stefania Orlando e Dayane Mello di aver schiaffeggiato il fratello di Balotelli. Ecco le parole che ha usato: “Io stavo parlando con Tommaso e lui si è messo davanti con le braccia aperte. Lo volevo spostare e mi sono arrabbiata molto. Gli ho dato due schiaffoni e una gomitata, poi infatti si è spostato. Hai capito?!”.

Durante il racconto, l’orecchio attento di Tommaso Zorzi ha colto l’argomento ed è corso a riferire tutto Maria Teresa Ruta e Oppini, dicendo: “Oggi ha dato due sberle ad Enock, schiaffi pesanti, forti. Erano forti e lei era incavolata. Chiedete ad Enock. Non l’ha fatto per scherzare, erano due belle sberle. Ok che è anziana, ma nessuno l’ha obbligata. Certe volte esagera e trascende“.

Oppini ha provato a mettersi nei panni della De Blanck, dando una spiegazione al suo comportamento: “Non è facile alla sua età. Tommy non dico che vada bene, però è stanca, ha un’altra età. Magari mal sopporta certe cose. C’è gente che rompe le scatole più di lei. Non fa apposta a fare certe cose. Ci sono gli 80 anni”.

Ma nonostante i tentativi di Francesco continuano ad essere molti i telespettatori che chiedono a gran voce provvedimenti. Molti, su Twitter, ipotizzano che la vicenda riguardo l’annullamento del televoto sia legata proprio alle percosse della contessa ad Enock, ma queste sono solo dicerie.

In effetti, tale ipotesi sembra improbabile anche perché Patrizia De Blanck non si trovava tra i concorrenti in nomination. Sicuramente ci saranno nuovi risvolti durante la diretta del GF Vip.