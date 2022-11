GF Vip, il Covid entra in casa, quattro Vipponi sono risultati positivi: cosa sta succedendo

Il Covid è entrato nella casa del Grande Fratello Vip. Qualche ora fa, tramite un comunicato, la produzione del reality ha dato la notizia della positività di quattro concorrenti. Si tratta di Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita. Attualmente i Vipponi positivi hanno lasciato la casa e sono stati isolati. Per quanto riguarda gli altri concorrenti, invece, la produzione sta effettuando ulteriori controlli.

Queste sono state le parole con cui gli autori del Grande Fratello Vip hanno reso notizia della positività dei quattro concorrenti:

E, continuando, il comunicato informa:

Luca Onestini, Charlie Gnocchi, Attilio Romita che sono tutti in buone condizioni e sono stati isolati lasciando momentaneamente la Casa, in attesa di poter rientrare appena sarà possibile. La produzione sta effettuando tutti i controlli necessari sul cast e la situazione è in costante monitoraggio.