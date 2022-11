GF Vip, Patrizia Rossetti ha lasciato momentaneamente la casa: il motivo

Al Grande Fratello Vip i colpi di scena non mancano mai. In queste ultime ore è emersa la notizia secondo cui Patrizia Rossetti ha lasciato momentaneamente la casa più spiata d’Italia. L’uscita temporanea della Vippona ha attirato l’attenzione dei fan più fedeli del programma, i quali si stanno interrogando sui motivi che hanno spinto la gieffina ad uscire.

Patrizia Rossetti è uscita momentaneamente dalla casa del Grande Fratello Vip. Qualche ora fa la produzione del reality ha pubblicato un comunicato in cui è stato annunciato l’uscita della Vippona a causa di alcuni problemi di salute. Stando a quanto emerso, non si tratta di un’uscita definitiva. Non appena Patrizia starà meglio tornerà in casa.

Questo sono state le parole del comunicato della produzione del Grande Fratello Vip che ha annunciato l’uscita della Vippona:

Per ragioni di salute, Patrizia Rossetti ha momentaneamente lasciato la casa del Grande Fratello Vip. Rientrerà in casa appena possibile.

Dopo la notizia, sono stati molti coloro che hanno espresso la loro vicinanza alla gieffina per quanto accaduto. Queste sono alcune delle parole scritte per la concorrente del Grande Fratello Vip:

Mi raccomando eh? La Patty lipstick è patrimonio di questo GF.

E ancora:

Oooh mi dispiace, è una concorrente che mi piace tantissimo! Auguri di pronta guarigione!

In merito all’uscita di Patrizia Rossetti dalla casa più spiata d’Italia, c’è da dire che non è la prima volta che un concorrente esce momentaneamente dalla casa in questa edizione. All’inizio del programma, infatti, alcuni Vipponi era usciti per votare durante le Elezioni Politiche.

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno degli aggiornamenti in merito all’uscita di Patrizia dalla casa più spiata d’Italia. Non ci resta che unirci ai numerosi messaggi di pronta guarigione scritto per lei in modo da poterla vedere nuovamente all’interno della casa del Grande Fratello Vip.