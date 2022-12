Wilma Goich sbotta contro Patrizia Rossetti al GFVip: la lite furiosa

Senza alcuna ombra di dubbio, il Grande Fratello Vip è uno dei programmi televisivi più amati e stimati nel mondo della televisione italiana. Nel corso delle ultime puntate del programma condotto da Alfonso Signorini, Wilma Goich e Patrizia Rossetti si sono rese protagoniste di una furiosa lite. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Dopo essere rientrare nella casa più spiata d’Italia, Wilma Goich e Patrizia Rossetti sono finite al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere le gieffine protagoniste di un gossip sono state le offese che entrambe hanno rivolto a Micol Incorvaia.

Nella puntata più recente del reality show condotto da Alfonso Signorini, è stato condannato il comportamento che le gieffine hanno riservato nei confronti di Micol Incorvaia. Una volta terminata la diretta Patrizia Rossetti ha tentato di parlare con la sua amica ma senza aspettarsi il trattamento pessimo ricevuto.

Dinanzi ad un tentativo di dialogo da parte della Rossetti, la Goich ha sbottato contro la sua coinquilina. Gli animi si sono accesi sempre di più fino a quando è scaturita una furiosa lite che di certo non è passata in osservato ai telespettatori italiani:

Non ce l’ho con nessuno, ce l’ho con me. Non ho voglia di parlarne, non è giornata… ca**o!