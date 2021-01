GF Vip: il flirt inaspettato di Dayane Mello con un ex concorrente

Dayane Mello ancora nell'occhio del ciclone per un flirt con un ex concorrente

Nella casa del GF Vip, Dayane Mello si è guadagnata il titolo di protagonista indiscussa. La modella brasiliana, con il suo fare dinamico e schietto, ha creato non poche discussioni all’interno della casa, anche per i suoi molti flirt. Nelle ultime ore è arrivato uno scottante gossip che riguarda proprio una delle sue frequentazioni.

A quanto pare, Dayane ha avuto un flirt con un concorrente della scorsa edizione del GF Vip. No, non stiamo parlando di Stefano Bettarini. Su di lui è nota la frase pronunciata dalla stessa modella, che chiarisce che tra loro c’è stata “una escopata e basta”. Il fortunato, piuttosto, sarebbe qualcuno di totalmente inaspettato: Antonio Zequila che, senza alcun preavviso, ha alzato questo vespaio. La notizia è riportata da Francesco Fredella, sulle pagine di Libero Quotidiano.

GF Vip: le parole di Antonio Zequila

Il giornalista ha scritto: “Dayane Mello e Antonio Zequila avrebbero avuto un flirt. Tutto vero perché l’indiscrezione giunta alle nostre orecchie viene confermato proprio da Zequila”. Ma non è finita qui, e proprio ora che il racconto diventa piccante: Diversi mesi fa e prima del GF Vip, avrebbero avuto un incontro a Milano: “Io e Dayane c’eravamo sentiti su Instagram. Dovevo girare un film, Il volto del male, e c’era la parte di una giornalista che si sarebbe innamorata di me bel film”.

Avevo pensato a Dayane Mello. Sono pronto a cantare una canzone a Dayane. Sono sicuro che resterebbe senza parole”. Ancora non si sa nulla su cosa abbiano effettivamente fatto Dayane e Antonio, ma di sicuro Zequila è stato travolto da una pioggia di critiche e derisioni per questa notizia che sembra un po’ un fake.

Di sicuro la notizia non passerà inosservata al conduttore del programma Alfonso Signorini che darà notizie più dettagliate sulla vicenda. Non ci resta che attendere la messa in onda del programma di questa sera.