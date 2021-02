GF Vip: il fratello di Pretelli rivela da cosa nasce l’antipatia per Giulia Salemi

Giulio Pretelli, dopo un momento di silenzio stampa, è tornato a parlare del percorso di suo fratello al GF Vip. Il ragazzo è tornato a commentare le vicende di Pierpaolo nei salotti tv e sui giornali. Ieri Giulio è stato ospite di Casa Chi per rispondere a chi ha puntato il dito verso la sua famiglia. L’accusa è quella di aver sostenuto il rapporto tra Pierpaolo ed Elisabetta Gregoraci per pure convenienza. Dopo un breve periodo di pausa è tornato a parlare in tv e sui giornali.

Sul punto il ragazzo è stato categorico: “Se abbiamo tifato la Gregoraci per fare vacanze da lei? Noi non abbiamo bisogno di farci un week end a Montecarlo e ti ricordo anche un’altra cosa. Durante una puntata dove in collegamento c’era mia madre è stata mia madre ad invitare Elisabetta a Maratea e non in contrario”. Eppure era evidente la simpatia che la famiglia di Pretelli nutrisse verso EliGreg. Giulio spiega così la circostanza: “Se abbiamo sperato nel loro amore? All’inizio c’eravamo affezionati a questa amicizia, ovvio. Abbiamo seguito il percorso di Pier e non possiamo andare contro ad un pensiero di Pierpaolo rivolto ad una persona”.

Impossibile non far notare a Giulio come, invece, né lui né sua madre hanno esitato a criticare Giulia Salemi. Ecco le sue parole al riguardo: “All’inizio siamo andati contro Giulia Salemi, è vero. Dopo il confronto co Pier ho cambiato idea perché lui difendeva la sua donna andando contro il fratello. Da quel momento ho capito che sono innamorati e sono davvero contento e fiero per loro”. Un repentino cambio di idea quello del Pretelli minore. Viene naturale chiedersi cosa non fosse piaciuto di Giulia alla famiglia di Pierpaolo, per provocare una reazione così dura.

Presto detto: l’avversione verso l’influencer è stata frutto dell’influenza dei fan del GF Vip. “Cosa non mi convinceva di Giulia all’inizio? Io penso che noi della famiglia siamo stati un po’ influenzati da parte dei fan” ha detto Giulio, precisando poi: “Nel senso che parlo dei fan dei Gregorelli. Abbiamo ricevuto tantissimi attacchi sui social, una cosa assurda. Per un gioco tutto questo accanimento non è normale”.

Gli intervistatori, infine, hanno chiesto a Giulio se si sia mai guardato indietro, pentendosi delle parole dette nei vari salotti tv. Il ragazzo ha risposto così: “No che non mi sono pentito di essere apparso in tv. Se rifarei le ospitate? Sì certo, perché è una cosa tranquilla, io non ho mai remato contro mio fratello Pierpaolo. Poi è un’emozione che mi rende felicissimo, perché devo privarmene?! Non faccio male a nessuno dai. Rifarei tutto quello che ho fatto”.