Valentina Ferragni incinta? L’influencer svela la verità

I social non smettono di travisare la realtà e, purtroppo, sempre più ragazzine ma anche donne adulte sono convinte che esista la perfezione. Da sempre, Valentina Ferragni è stata la regina del body positivity, l’influencer non ha mai nascosto qualche chilo di troppo.

Allo stesso modo, la ragazza non ha mai cercato di coprire qualche piccolo difetto comune a tutte le donne. Anche questa volta, l’influencer ha dato una bella lezione di vita a tutti.

Qualche giorno fa, la sorella minore di Chiara Ferragni ha girato un video a Firenze in cui si evinceva un leggero gonfiore di pancia. I fan hanno subito pensato ad un nuovo arrivato in famiglia, anche perché tra lei e Luca Vezil le cose vanno a gonfie vele.

I follower, però, hanno avuto subito la smentita: Valentina Ferragni non è incinta. L’influencer, nelle sue storie di Instagram, ha scritto: “Se una donna ha la pancia gonfia, non è necessariamente perché è incinta, ci possono essere mille motivi perché siamo umani”.

Inoltre, dietro a questo insolito gonfiore, c’è un problema di salute. Per la prima volta la donna ne ha parlato ai suoi follower e ha spiegato: “Nessuna di noi è perfetta, l’importante è ascoltare il proprio corpo ed essere gentili con gli altri”.

I problemi di salute fortunatamente non sono seri, ma comunque da tenere sotto controllo. La donna ha spiegato che da quando ha smesso di prendere la pillola anticoncezionale ha avuto una serie di sbalzi ormonali e dolori fortissimi legati al ciclo.

La ginecologa le ha diagnosticato una condizione che si chiama “insulino-resistenza”, “un’anticamera del diabete”. Valentina Ferragni ha concluso:

Probabilmente questa mia cosa è anche data dal fatto che ho scoperto di avere questo problema…non so se definirlo malattia. Questa condizione però mi ha portata ad aumentare velocemente di peso senza riuscire a scendere. Ho dovuto modificare la mia dieta completamente e per me è stato molto difficile.