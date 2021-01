GF Vip, il marito di Stefania Orlando sbotta: “Giù le mani dalla mercanzia”

Stefania Orlando è una delle “veterane” di questa edizione del GF Vip. Suo marito, come è noto, è molto geloso di lei. Stefania, durante il reality, non ha mai dato a Simone Gianlorenzi motivo di dubitare di lei, ma comunque la sua gelosia è venuta fuori, infine. La gieffina aveva fatto dei complimenti ad Andrea Zenga, ma Simone non era parso granché infastidito da ciò.

Anzi, il musicista aveva fatto del sarcasmo sulla vicenda, lanciando a Zenga una frecciatina su Twitter. È innegabile che Stefania Orlando sia tra i concorrenti più apprezzati di questa edizione del GF Vip. I suoi fan sono tantissimi e continuano ad aumentare. Il suo successo è opera anche di Simone, che non smette mai di dimostrarle il suo sostegno. Appunto, anche con Andrea Zenga non è stato da meno.

Il ragazzo si era lamentato dei veterani del programma, accusandoli di ostruzionismo. Simone ha risposto ad entrambe le provocazioni con un solo tweet. “Giù le mani dalla mercanzia”, poche parole, ma che rendono chiaro quanto l’uomo sia geloso della sua amata consorte. Certo, Simone non teme la rivalità di Andrea, rinominato ‘Mazinga-Zeta’.

In realtà il musicista sembra molto più infastidito da Mario Ermito, che ha descritto Stefania con parole decisamente poco cortesi. Ermito, infatti, ha definito Stefania come una strega. Ecco come risponde a queste parole: “Caro Ermito, te lo dico alla romana, ce la semo legata ar dito. Mia moglie non ha messo in piedi una strategia, ma ha solo una vera e idea del gioco nella casa”.

Ecco che ancora una volta Simone Gianlorenzi difende strenuamente e senza sosta sua moglie. Nel frattempo Stefania Orlando continua il suo percorso tra critiche e consensi. Che sia proprio lei la vincitrice dell’edizione di quest’anno? Non ci resta che attendere gli eventi conclusivi di questo interminabile reality.