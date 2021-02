GF Vip, il padre di Giulia incontra Pierpaolo Pretelli: “Tieni le mani a posto”

La puntata del GF Vip di ieri è stata sicuramente incentrata sui Premi, soprattutto perché Giulia si trovava a rischio eliminazione. Alfonso Signorini ha chiesto ai due innamorati cosa ha fatto scoccare la scintilla. Nessuno dei due ha avuto il minimo dubbio. Poco dopo un colpo di scena: Pierpaolo Pretelli ha avuto modo di incontrare niente meno che il padre di Giulia.

L’influencer ha subito spiegato i tratti che l’hanno fatta innamorare di Pretelli: “Pierpaolo è stato una rivelazione qua dentro. All’inizio mi sono infatuata della sua solarità, guardandolo da amica non avevo aspettative, pregiudizi, ero semplicemente me stessa e ho iniziato a vedere che lui stava bene con me. Mi apprezza, mi fa sentire speciale. Sono me stessa. Lui rappresenta quello che sogno come uomo al mio fianco, perché è uomo, figlio, papà, amico”. Subito dopo Pierpaolo Pretelli ha preso la parola e ha raccontato cosa lo ha spinto ad amare Giulia: “Quello che mi ha fatto innamorare di Giulia è che ha tanto amore dentro, è una ragazza sensibilissima, molto dolce, generosa con tutti, non si risparmia in nulla, quello che ha dentro che può dare, Giulia lo dà”.

E ancora: “Come mi vedo se Giulia dovesse uscire? Io passo con lei 24 ore su 24. Sarebbe dura per me perderla se dovesse essere, speriamo di no. Mi mancherebbe ogni cosa. Mi auguro che non esca. La sto vivendo come se fossi io in nomination, come se dovessi uscire io”. Mentre la Salemi si trovava nel confessionale del GF Vip, Alfonso Signorini ha avvertito Pretelli che c’era una visita per lui. L’ex velino si è recato in giardino pensando di incontrare Nausicaa, sorella di Giulia Salemi. Invece, dalla porta entra signor Mario, il padre dell’influencer.

Subito, l’ospite ha iniziato a parlare: “Il regno di Prelemilandia sarà in subbuglio. Vorrei dirti un paio di cose. Metti le zampette in tasca, me la consumi prima del dovuto. Ricordatevi che siete davanti alle telecamere. Poi vorrei farti tanti complimenti. Penso che tu sia un gran bravo ragazzo, anche un grande padre, un po’ troppo geloso. Volevo conoscerti. Io sono stato il primo a scommettere su di te”. Pierpaolo, dal canto suo, fa una promessa solenne al papà della sua amata: “È speciale, è una ragazza d’oro, ha tanto dentro, ha delle fragilità che nel mio piccolo cercherò di proteggere, cercherò di proteggerla. È stata una fortuna per me conoscerla qui. Giulia sarà contentissima di vederti. Parla quasi tutti i giorni di te, del papà speciale che sei”.

Anche Giulia Salemi, ignara di tutto, incontra il suo amato papà. L’uomo, toccato, le dice: “Amore mio hai fatto un bellissimo percorso. Mancano solo dieci giorni. Comunque vada per me hai stravinto alla grande, fuori sono passanti solo bei messaggi da parte tua. Posso dirti solo cose belle. Fuori c’è un’immensità che ti ama”.