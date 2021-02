Giulia Salemi incinta? L’indiscrezione bomba sta facendo impazzire i fan: “al bambino fa male tutto questo stress”

In queste ultime ore sui social si sta diffondendo una notizia che sta diventando sempre più virale. Il gossip riguarda da vicino l’influencer italo-persiana Giulia Salemi. Secondo alcuni rumors, infatti, la concorrente del Grande Fratello Vip sarebbe in dolce attesa. E la notizia ha fatto scatenare il popolo del web.

Ma in quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi è una delle protagoniste indiscusse del programma, soprattutto per la love story con l’inquilino Pierpaolo Petrelli. Ma in queste ultime ore il popolo del web sta impazzendo per la notizia seconda la quale Giulia Salemi sarebbe incinta.

Una notizia davvero shock, secondo la quale l’influencer italo-persiana aspetterebbe un bebè. Inoltre, nel messaggio lanciato su Twitter si rivela che il padre non sarebbe assolutamente Pierpaolo Petrelli. Tuttavia, questa notizia per ora non ha fondamenti e non è stata confermata.

Dunque una notizia che non trova un fondo di verità e che rappresenta soltanto un’ipotesi. Tuttavia, ha scatenato il popolo del web che si è espresso con moltissimi commenti riguardo il gossip. Tra questi, possiamo leggere:

Ragazzi fidatevi di me. È ormai certa la gravidanza di Giulia, il televoto non va per questo motivo. Il padre non è ovviamente Pierpaolo come detto anche in confessionale.

Raga ricordiamoci di salvare Stefania, perché Giulia Salemi è incinta e al bambino fa male tutto questo stress. Facciamola uscire per il suo bene.

Nonostante ciò, il popolo del web è diviso. Infatti, dal momento che non esistono prove certe sulla notizia diffusa in rete, molti considerano il gossip una vera e propria bufala.