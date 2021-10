GF Vip, il padre di Manuel Bortuzzo su Lulù: “Se gli piace se la sposi”

La nuova edizione del GF Vip è iniziata da diverse settimane e i telespettatori hanno potuto già assistere a diversi colpi di scena. A destare principalmente l’attenzione del pubblico del reality di Alfonso Signorini sono gli intrecci amorosi che si stanno mano mano creando all’interno della casa più spiata dagli italiani.

Fonte studi Pomeriggio 5

Sicuramente i fans più affezionati allo show non si sono persi La sintonia che sta nascendo tra il nuotatore Manuel Bortuzzo e la principessa Etiope Lulù Selassié. La loro sintoni è tale che tra i due sarebbe già scoccato anche il primo bacio. In molti hanno detto la loro su questa intesa nascente, tra loro anche il padre di Manuel.

Qualche tempo fa il signor Franco Bortuzzo aveva dichiarato che secondo lui Lulù non sarebbe il tipo di donna adatta a suo figlio: “Non penso lo sia. Obiettivamente, lo dico guardando tutte le sue ex fidanzate che oggi rimpiango perché erano delle ragazze stupende e con un carattere molto generoso, molto affabile. Purtroppo, nel conoscersi, ha riscontrato che questa ragazza è un po’ oppressiva e lui ha bisogno dei suoi spazi. Forse ha capito che a lui basta così, ho notato molta pressione da parte di lei“.

Oggi, invece, ospite a Pomeriggio 5, Franco sembra aver cambiato completamente idea. L’uomo sembra averci ripensato ed ha dichiarato che deve essere suo figlio a decidere la donna adatta a lui. Queste le parole dell’uomo: “In radio ho fatto una battuta, me l’hanno un po’ messa in bocca. Sì ho detto che non era il tipo di Manu. Però adesso voglio chiarire tutto. Io ho visto i gusti di mio figlio e mi è sembrato che lei non rientrasse in questi. Però sono scelte sue. Nella vita si cambia“.

“Magari adesso ha cambiato gusti e per me va bene così. Deve realizzare i suoi sogni e io lo supporterò sempre”. Infine, quando gli viene chiesto un parere riguardo il bacio, Franco risponde in maniera un po’ seccata: “Con tutti i problemi che ci sono, perché parlare di un bacio? Mio figlio ha una grande forza, un sorriso disarmante. Guardate queste cose qua, la sua semplicità, la sua voglia di vivere. Parliamo di come dimostra che tutti possiamo fare ogni cosa. Se desidera la Lulù che se la sposi. Guardiamo che ha già vinto entrando al GF Vip“.