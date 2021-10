Piccolo incidente in studio ieri a Pomeriggio 5. Alle 18 in punto dopo la fine della prima parte, si stava preparando lo studio con le scrivanie degli analisti, quando è accaduto l’impensabile. Le scrivanie si sono scontrate causando lo scoppio dei vetri che fanno da piano d’appoggio. L’incidente è avvenuto mentre in onda stava andando il servizio su Francesco Facchinetti e Conor McGregor.

Fonte: Mediaset

Una volta tornati in studio Barbara d’Urso ha spiegato quello che è accaduto ed ha chiesto al regista di mostrare tutto, visto che sono cose che possono succedere in diretta. Le immagini hanno mostrato le addette alla pulizia intente a ripulire il centro dello studio dai cocci di vetro. Un operazione andata avanti per molto.

“Stai pure con questa inquadratura, non dobbiamo nascondere niente regia. Accadono delle cose quando uno è in diretta come noi di Pomeriggio 5. Perché mettendo i nostri bei tavoli, si sono scontrati e sono scoppiati i vetri sopra. Per cui vedete le nostre amate donne che puliscono lo studio, i miei amati macchinisti. Perché non dobbiamo nascondere, né correre e né farci male soprattutto. Quindi fate con calma, perché stiamo pur sempre parlando di vetri” – ha detto la D’Urso.

“Stiamo tutti tranquilli e poi dopo faremo sedere anche i nostri analisti di oggi. Così oggi da casa vedete quello che accade durante i servizi quando noi facciamo entrare ospiti e analisti. Lo facciamo così, in diretta. Non c’è nessun tipo di problema. Piano, molto piano, togliamo i vetri” – ha proseguito.

Barbara anche in questo momento inaspettato ha saputo mantenere la calma e intrattenere il pubblico come soltanto lei sa fare. Ne ha infatti approfittato anche per salutare tutti gli addetti che lavorano dietro le quinte del programma.