La produzione del reality ha salutato per l'ultima volta Luca, un lavoratore a cui tutti erano molto legati

In queste ore il GF Vip sta vivendo un vero lutto. Sulla pagina ufficiale del reality, infatti, è apparso un messaggio di addio per la scomparsa di Luca, un lavorato al quale tutti i membri della produzione erano molto legati. Ecco l’annuncio con cui tutta la produzione del Grande Fratello Vip ha salutato per l’ultima volta l’amato amico.

Lutto al GF Vip. La produzione del reality sulle pagine social del programma ha voluto salutare per l’ultima volta Luca, un membro storico della troupe della trasmissione. Con un emozionante messaggio, l’intera produzione del Grande Fratello Vip ha voluto salutare per l’ultima volta l’amato amico scomparso.

Queste sono state le parole con cui i lavoratori del GF Vip hanno salutato l’amico e collega:

Oggi la famiglia di Grande Fratello ha perso un amico. Un grande lavoratore, gentile, sempre disponibile. Una persona speciale. Ciao Luca, resterai per sempre uno di noi e per sempre nei nostri cuori.

Ad accompagnare queste emozionanti parole di addio una foto dell’uomo sul quale non sono state fornite molte informazioni a riguardo. Dopo la condivisione dell’annuncio della scomparsa di Luca, sono stati molti i messaggi di condoglianze scritti dagli utenti.

GF Vip, iniziata da poco la sesta edizione condotta da Alfonso Signorini

Lo scorso lunedì 13 settembre Alfonso Signorini ha dato ufficialmente il via alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Attualmente sono 24 gli inquilini presenti nella casa più spiata d’Italia e già cominciano ad apparire le prime dinamiche interne del gioco da parte dei protagonisti.

Dopo l’ultimo saluto social per la scomparsa di Luca, probabilmente anche Alfonso Signorini rivolgerà un ultimo saluto nella prossima puntata del Grande Fratello Vip. Essendo questo un programma che richiede molto lavoro di squadra, è del tutto normale che si instaurino dei legami di profondo affetto e di amicizia tra i lavorati al suo interno.

