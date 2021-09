Il GF Vip è da poco iniziato e i telespettatori più fedeli del programma non hanno potuto fare a meno di notare i primi legami nati nella casa. Tra questi, non è di certo passato inosservato il legame che si è creato tra Manuel Bortuzzo e una delle principesse Hailé Selassié, Lucrezia. I due, infatti, sono sempre più vicini e sono molti a pensare che tra i due potrebbe nascere un nuovo amore.

Tra Manuel Bortuzzo e la principessa Lucrezia Hailé Selassié sta nascendo l’amore? Sono molti i telespettatori che non hanno potuto fare a meno di notare gli affettuosi gesti che i due tendono a scambiarsi costantemente. Tutto ciò non esclude che i due potranno essere presto una coppia.

Tutti abbiamo conosciuto la storia di Manuel Bortuzzo. Ricordiamo che il giovane è costretto a stare su una sedia a rotelle dopo essere stato vittima di un incidente in cui c’è stato uno scambio di persona. All’interno della casa il nuotatore ha ripreso l’argomento e si è confidato sulla vicenda subìta con gli altri inquilini.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Nuotare per me è la vita, il destino ha voluto che mi trovassi al di fuori di un pub e dove per presunto scambio di persona ho preso un proiettile sulla schiena e ho avuto, e ho tutt’ora, una lesione completa al midollo. Ho passato un periodo in come farmacologico.