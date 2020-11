Ieri Alfonso Signorini ha dato agli inquilini della casa del GF Vip una notizia che li ha scossi. Il conduttore ha annunciato che il reality verrà prolungato fino all’otto febbraio. I gieffini inizialmente non hanno voluto credere alle parole del conduttore, ma piano piano hanno iniziato a fare i conti con la realtà dei fatti. Al termine della puntata, la prima a rivelare che probabilmente abbandonerà il programma prima del termine è Elisabetta Gregoraci, che spiega:

FONTE CASA GF VIP

“Ho già deciso io. Poi per chi ha figli è un discorso diverso. La mia decisione ce l’ho già, basta così. Io quello che dovevo dare l’ho già dato quindi vado. Pensavo ad un allungamento ma prima di Natale. Poi non è detto che uno arrivi fino a febbraio. Io sono anche in nomination quindi può essere che non arrivo nemmeno a dicembre. Vi saluterò, per me è impensabile stare qui dentro e non passare il Natale con mio figlio e le persone che amo. Onestamente pensavo a 1 settimane in più o 2, non mesi”.

Rosalinda, invece, pare molto determinata a rimanere in gara fino all’ultimo, ma prima di dare una risposta certa vuole parlare con la sua famiglia e i suoi affetti: “Io ci sto anche ma devo sentire Giuliano, perché la mia vita l’ho lasciata a casa sua. Non lo vedo da due mesi e mezzo e quindi ho bisogno almeno di sentirlo”. Anche Andrea Zelletta sembra avere tutte le intenzioni di continuare questo GF Vip, e si dice dello stesso avviso della Cannavò: “Rimango certo, dopo tutto quello che ho affrontato non mollo qui. Vado avanti assolutamente però anche io voglio parlare con Natalia, lei mi gestisce tutto. Ho Natalia che poi da sola non può mica pagare l’affitto e tutto il resto che abbiamo. Non ce la può fare ad affrontare traslochi. Ci eravamo organizzati per due mesi e mezzo, quindi ho bisogno di parlare con loro”.

Poi prosegue e assicura che: “Però ribadisco che accetto di restare. Basta che mi fanno dare tutti i numeri della banca e del resto. Ad esempio l’agenzia mia di moda mi paga a 3 mesi e devo dire alla mia ragazza di gestire fatture e tutto. Però capisco la decisione dei concorrenti che non vogliono restare, ognuno ha le sue cose”. Stefania Orlando ha chiesto alla redazione del GF di poter decidere sul da farsi parlandone prima con suo marito, per essere sicura di fare la scelta giusta: “Sono per restare ma come voi mi sono organizzata per 2 mesi. Devo sentire mio fratello e mio marito e capire se possono gestire tutte le cose nostre”.

FONTE WEB

Dayane, invece, è sulla stessa lunghezza d’onda di Elisabetta. La modella non può più sopportare la distanza dalla figlia. Sembra intenzionata a lasciare il programma proprio per questo: “Io non continuo. Non posso stare lontana da mia figlia. Ve lo dico già che non vado avanti. Non esiste non lo farò. Questo Natale che lei ha 6 anni io lo faccio con lei. Non dico che mollo, piuttosto che rinuncio. Poi ricordatevi che entreranno altri concorrenti carichi e noi siamo qui da 3 mesi”.

Tra quelli che non intendono proseguire il percorso c’è anche Enock. Il calciatore non pare proprio in grado di riuscire a continuare, per mancanza di forza psicologica: “Vorrei trovare una forza interiore, ma non ce la faccio. Penso di no non credo proprio. Mi hai visto in questi giorni. Due settimane in più ok, ma di più non accetto. Di più non riesco Pier. Capisco che dicono che è meglio stare qui che fuori, ma ci vuole una forza mentale che non ho più”.

FONTE CASA GF VIP

GF Vip: Le dichiarazioni di Oppini

L’unico che davvero non riesce a prendere una decisione ferma è Francesco Oppini, che continua a tentennare nel dubbio amletico: restare o non restare? Ecco le sue dichiarazioni: “Ho della attività non posso restare così tanto. Uno si fa i piani per dicembre al massimo e invece adesso è febbraio. Però ho anche troppo rispetto per chi lavora nel GF Vip per dire subito che me ne vado”. Non ci resta che vedere chi rimarrà e chi invece preferirà uscire dalla casa per riabbracciare i suoi cari.