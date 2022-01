Nell’ultima puntata del GF Vip, in diretta, c’è stato l’intervento di Enzo Paolo Turchi per chiarire le polemiche nate con Nathaly Caldonazzo. Discussioni nate a causa di alcune affermazioni fatte dalla donna e, riguardanti il ballerino. La discussione si solleva quando Nathaly si vanta dell’amicizia che lega Enzo Paolo alla sua mamma, Leontine Snell.

Ma non solo, la gieffina Nathaly sostiene anche di essere stata invitata al loro matrimonio. Il tutto scatena i dubbi di Carmen Russo. La gieffina afferma di non ricordare: né di aver invitato la Caldonazzo al matrimonio, né tanto meno dell’amicizia che il marito avrebbe con la mamma di Nathaly. Ma c’è qualcosa che non torna.

In effetti i due protagonisti, cioè la Snell ed Enzo Paolo, vantano una carriera come ballerini famosi, al punto da far diventare entrambi coreografi e insegnanti di ballo. Nel mondo dello spettacolo, quindi, è evidente e inevitabile che i due si siano incontrati e, almeno per motivi lavorativi, si siano più volte parlati. Ma non solo: nel corso dell’ultima puntata, in diretta, il marito di Carmen ha ammesso di aver invitato la Caldonazzo al matrimonio, anche se non di prima persona.

Infatti la donna, è stata invitata da una persona addetta e assoldata, dai futuri sposi, per questa mansione. Nathaly coglie l’occasione del confronto per ribadire anche della conoscenza che l’uomo ha con la sua mamma. Enzo in effetti, non può negare, ma sorvola con eleganza il discorso. Tali parole smuovono le chiacchiere del web, che commentano l’accaduto sotto diversi punti di vista.

C’è chi è dalla parte della coppia Russo e chi evidenzia che la conoscenza tra l’uomo e la mamma della Caldonazzo sia innegabile, dato il lavoro che per anni li ha accomunati. Non ci resta che attendere nuove rivelazioni.