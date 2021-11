Ogni anno il GF Vip, il popolare reality show condotto con maestria da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e venerdì in prima serata, ci ha abituati negli anni a miglioramenti e a stravolgimenti di vario genere. In questa edizione si potrebbe assistere molto probabilmente ad un prolungamento del gioco.

Mediaset è intenzionata a mantenere in onda la trasmissione di punta del suo palinsesto molti giorni più di quanto annunciato in fase di presentazione. Infatti il GF Vip 6 cominciato a settembre, sarebbe dovuto terminare a metà dicembre. Invece adesso sembrerebbe essere arrivata una nuova data per la finale molto lontana da quella inizialmente prevista, il 14 marzo.

Quindi Canale 5 avrebbe intenzione di portare avanti un format molto particolare e molto più lungo del solito. Sembra che ci sarà sicuramente una pausa per le feste natalizie, con l’ultima puntata che cadrebbe il 17 dicembre, per poi riprendere dopo le feste, presumibilmente a gennaio. Sembrerebbe esclusa la possibilità di festeggiare il capodanno nella casa del GF Vip come accaduto lo scorso anno.

Infatti si dovrebbe trasmettere il countdown da qualche piazza come è sempre avvenuto prima dell’arrivo della pandemia. Sembra ovvio che con il prolungarsi della trasmissione ci sarà la necessità dell’ingresso di nuovi personaggi per alimentare le dinamiche tra i concorrenti. Infatti sembra già essere partito il toto nomi. Uno dei più papabili sarebbe il “Divino Otelma”. Il mago è indicato come il primo ad entrare.

Molti altri nomi sono stati fatti, come Alessandro Rossi, fidanzato di Francesca Cipriani, Delia Duran moglie di Alex Belli. La lista è comunque decisamente molto lunga. In ogni caso sarebbero 3 o 4 i nuovi ingressi prima delle feste e altrettanti dopo. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi e notizie che possano confermare il cambiamento di questo format che porterà questo reality a diventare veramente stellare