Il rifiuto per Alfonso Signorini. La soubrette non accetta l'offerta

La scorsa edizione del GF Vip è stata un enorme successo, quindi l’eccitazione per la prossima è alle stelle. Alfonso Signorini, da uomo di spettacolo qual é, sicuramente avrà avvertito il peso delle aspettative e infatti si è già operato per mettere su un cast stellare. A quanto si vocifera, nella nuova edizione del reality, siederanno sulla poltrona degli opinionisti Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Ma a incuriosire i fan in realtà è un’altra domanda: chi saranno i prossimi gieffini? Due tra i nomi più quotati sono quello di Katia Ricciarelli e Justine Mattera. Le due donne avevano già partecipato al reality La Fattoria, che ora non viene più trasmesso. La prima, nel 2006, aveva assicurato che non avrebbe mai più preso parte ad un reality show ma a quanto pare qualcosa è cambiato.

La Ricciarelli starebbe seriamente pensando di partecipare al GF Vip di Signorini. La Mattera, invece, non ha avuto peli sulla lingua nel rispondere all’invito della redazione del GF Vip. In un’intervista rilasciata a NuovoTv, la soubrette ha detto a chiare lettere che preferisce di gran lunga fare la madre al rinchiudersi i mesi in una casa con persone che non conosce.

Justine ha anche sottolineato che il GF Vip parte di un tipo di televisione trash, che a lei non piace affatto e di cui non vorrebbe far parte. Per concludere in bellezza l’intervista, la Mattera ci è andata giù pesante usando queste parole: “Oggi non danno più i soldi di un tempo”.

“Quando andai a La Fattoria chiesi un chachet altissimo e l’accettarono. Era il momento giusto per andarci“. Justine aveva già partecipato al reality show nel 2006. In quell’occasione era passata alla storia per un pugno dato a Randi Ingerman dopo una litigata di primo ordine. Quel gesto divenne uno degli episodi cardine è più discussi di tutta l’edizione.