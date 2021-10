Ogni anno al GF Vip, il seguitissimo reality show condotto dal bravissimo Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, avvengono delle confessioni molto intriganti e personali. Anche in questa edizione ce ne sono state molte, alcune delle quali a dir poco sbalorditive. L’ultima in ordine di tempo riguarda la più piccola delle principesse, Lulù Selassié.

Fonte Studio GF Vip

La ragazza è già balzata più volte agli onori delle cronache per il suo rapporto ormai finito con Manuel Bortuzzo. Tutto è nato quando sua sorella maggiore Clarissa, ha cominciato a raccontare una cosa molto particolare riguardante la nobile. Durante una chiacchierata con i compagni di casa Nicola Pisù e Gianmaria Antinolfi, infatti la principessa, ha svelato loro un segreto molto piccante sulla più piccola delle sorelle.

Lulù dentro il suo telefono cellulare avrebbe una cartella segreta. All’interno della stessa ci sarebbero delle foto molto intime dei suoi ex fidanzati. Una sorta di collezione, l’ha definita Clarissa. Pochi minuti dopo è arrivata puntuale la conferma della stessa principessa Lulù. “Si è vero ho una cartella segreta nello smartphone. Dentro ci sono solo foto che scatto in certi momenti particolari”. ha proseguito sotto gli occhi a dir poco increduli dei due giovani concorrenti.

Fonte Studio GF Vip

Lulù ha poi continuato spiegando che fa questa cosa con il solo fine di conservare un ricordo particolare dei ragazzi con i quali si è frequentata. I suoi pretendenti non si sono neanche fatti pregare. Come afferma la principessa stessa, i ragazzi hanno accettato senza farsi pregare. Poi Lucrezia ha finito spiegando che le suddette foto non le ha viste mai nessuno e che le ha mostrate solo e soltanto alle due sorelle e a sua madre.

Fonte Studio GF Vip

Inutile dire che dopo questa rivelazione i due concorrenti del GF Vip sono rimasti palesemente molto stupiti, senza parole per essere precisi. Non ci resta che attendere nuovi sviluppi ed eventuali colpi di scena dopo questa confessione molto personale.