Patrizia De Blanck è uno dei personaggi più in vista di questo GF Vip. Nella puntata in onda ieri si è ritrovata in nomination, insieme con Francesco Oppini. Prima della puntata, però, la contessa ha dato vita ad un episodio imbarazzante e ilare, che ha divertito tutti gli inquilini. In brevissimo tempo il video dell’accaduto, tratto dalla diretta del GF Vip, è diventato virale. Selvaggia Roma era presente ed ha assistito divertita alla scena.

La contessa, nei giorni scorsi, aveva fatto delle rivelazioni abbastanza pesanti. Le era stato chiesto se fosse una persona benvoluta ed ha risposto: “Io amata? Non saprei. A mia figlia hanno mandato una bara con su scritto ‘questa è per tua madre'”. Un messaggio che è quasi una minaccia, tanto che tutti i coinquilini hanno fatto del loro meglio per rassicurare la nobildonna.

Ed ecco, invece, cosa è successo ieri: prima che la nobildonna andasse a dormire, gli inquilini hanno sentito dei rumori particolari. A quanto pare ad emetterli sarebbe stata proprio la contessa. Ovviamente tutti hanno subito pensato che si trattasse di peti. Anche nel filmato della diretta è possibile distinguere distintamente i suoni che provengono dalla De Blanck. Insomma, una pesantissima gaffe per la contessa, mentre si trovava in compagnia.

Selvaggia, infatti, era proprio a portata di orecchio ed ha ascoltato tutto, reagendo nel modo più prevedibile: è scoppiata in una fragorosa risata. Una reazione che probabilmente avrebbe avuto chiunque. È altamente improbabile che si parli dell’accaduto in diretta con Alfonso Signorini, ma di sicuro il video ormai ha fatto il giro del web.

Quei suoni sono iniziati di punto in bianco, e di sicuro anche i telespettatori da casa hanno riso per un bel po’. Intanto Giacomo Urtis ha svelato il contenuto della nuova busta. Il gossip stavolta è davvero piccante e riguarda la figlia della contessa, Giada. Sembra proprio che Rocco Siffredi abbia messo gli occhi su di lei. Per cosa? Le ha proposto una partecipazione nel suo ultimo film.