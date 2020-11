Giacomo Urtis è uno dei medici chirurghi più famosi al mondo. Conosciuto principalmente per essere il chirurgo estetico dei vip, ora abbiamo visto il suo debutto da concorrente nella casa del Grande Fratello Vip. Tuttavia, non molto tempo fa, è spopolata sui social una foto inedita che ritrae lui stesso quando era solo un bambino.

Nel corso della scorsa puntata del Grande Fratello Vip è arrivata una new entry. Si tratta di Giacomo Urtis, volto noto nel mondo dello spettacolo e dei social per essere il medico chirurgo dei personaggi famosi. Ma avete mai visto il ragazzo quando era bambino? A soddisfare la curiosità dei fan ci ha pensato lui stesso pubblicando una foto appartenente alla sua infanzia.

Giacomo Urtis è nato il 28 settembre del 1977 ed è originario del Venezuela. Sin da piccolo ha nutrito una profonda passione per l’estetica e la bellezza, motivo per il quale all’università ha scelto la facoltà di Medicina e Chirurgia. Una volta terminati gli studi, inizialmente il ragazzo si è specializzato in Dermatologia e Venereologia. In seguito ha conseguito un Master in Chirurgia Estetica.

Nello scatto in questione appare Giacomo Urtis con un viso birichino e simpatico da cui traspare un’aria spensierata. Dalla sua espressione possiamo dire che già sin da piccolo era caratterizzato da una spiccata personalità che tuttora lo contraddistingue.

Per quanto riguarda la vita privata del celebre chirurgo, sappiamo che, in passato l’uomo ha avuto un flirt con Rodrigo Alves, il “ken umano”. Si tratta di una relazione che presto è giunta a capolinea in quanto attualmente è single.

Un aspetto importante della sua vita è quello social: con un profilo Instagram con oltre 50mila followers, è uno dei volti più chiacchierati del web. Adesso, Giacomo Urtis è diventato un nuovo concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Cosa combinerà il celebre chirurgo all’interno della casa più spiata d’Italia? Non ci resta che scoprirlo!