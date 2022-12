GF Vip, in studio arriva una lettera di rimprovero da parte di una telespettatrice: il motivo

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del GF Vip. Come al solito non sono potuti mancare i colpi di scena. Tra i tanti, in queste ore si sta parlando molto della decisione di Luca Salatino di abbandonare definitivamente la casa più spiata d’Italia, ma non solo. Ieri sera agli occhi dei fedeli telespettatori del programma non è passata inosservata la lettera di rimprovero inviata da una fan. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Una telespettatrice ha scritto una lettera ad Alfonso Signorini lamentando il fatto che alcuni Vipponi, soprattutto Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi, dicono troppe parolacce. Dopo aver appreso quanto scritto dalla donna i due concorrenti non hanno potuto fare a meno di scusarsi.

Questo è quanto scritto dalla telespettatrice, il cui nome è Anna Maria, al padrone di casa Alfonso Signorini:

Caro Alfonso, ti volevo far presente che ci sono dei personaggi che dicono continuamente le parolacce. È ora che con quelle parolacce la facciano finita. Mi riferisco a Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria.

E, continuando, la signora Anna Maria ha scritto:

Siano più composti perché noi vediamo il programma insieme ai miei nipotini che sono piccoli e sono loro fan. Dovrebbero aver rispetto per chi guarda la tv, soprattutto per i miei bambini che non hanno mai detto le parolacce ma che per imitarli hanno cominciato a dirle.

Dopo aver appreso quanto scritto dalla telespettatrice, sono immediatamente arrivate le scuse da parte dei diretti interessati. Questo è quanto detto dal Vippone Edoardo Tavassi:

Cercheremo di limitarci. Non ci imitate.

Non è la prima volta che i telespettatori lamentano quanto scritto dalla signora Anna Maria. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria riusciranno a mantenere la loro promessa di limitarsi nel dire le parolacce.