GF Vip, infortunio per Pierpaolo Pretelli: le sue condizioni

Incidente per Pierpaolo Pretelli al GF Vip

Pierpaolo Pretelli rimedia un piccolo infortunio, fortunatamente senza conseguenze, al Grande Fratello Vip. L’ex velino di Striscia la Notizia stava giocando a carte con i co-inquilini, quando ha sbattuto il ginocchio contro il tavolo, provocandosi una contusione. Per il concorrente nulla di grave ma, aiutato da Giulia Salemi e Andrea Zelletta, si è recato in confessionale per ricevere gli opportuni soccorsi e ne è uscito con del ghiaccio e il consiglio di riposare.

Ostilità verso Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Ormai da quasi un mese, Pierpaolo Pretelli può contare su Giulia Salemi. Dal momento in cui Elisabetta Gregoraci ha abbandonato il gioco, i due hanno iniziato a stringere un forte legame. Ormai sono praticamente inseparabili, e questo avvicinamento ha di fatto scatenato numerose polemiche. Sul web in tanti hanno preso posizione ostile alla coppia.

Rapporto goduto appieno

I più delusi dai recenti sviluppi sono i Gregorelli, vale a dire quel gruppo di ammiratori che lo avevano sostenuto fin dal principio in quanto conquistati dal rapporto nato tra Pierpaolo e la ex consorte di Flavio Briatore.

Eppure, a dispetto dell’ammutinamento dei fan e dell’opinione avversa espressa dai genitori, il ragazzo è andato dritto per la sua strada, scegliendo di godersi appieno il rapporto instaurato con Giulia nella Casa.

Dietrofront improvviso

Il dietrofront improvviso dei telespettatori che lo appoggiavano ha comunque lasciato il segno. Soprattutto nelle ultime settimane Pierpaolo Pretelli ha compreso di non riscuotere più lo stesso consenso di cui, fino a prima di avvicinarsi a Giulia Salemi, beneficiava.

Pierpaolo Pretelli: striscione di malcontento

A palesare il malcontento un aereo inviato dal pubblico un aereo sul cui striscione era stata fatta stampare la seguente frase: “Pierpaolo Pretelli déjà vu, non è Uomini e Donne. Adios, ex fan”. Un messaggio arrivato forte e chiaro al destinatario, che ha colto le conseguenze che gli sarebbe costata, in termini di gradimento, la dolce intesa con l’ex fidanzata di Francesco Monte.