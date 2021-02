GF Vip, intervento degli autori per Maria Teresa Ruta: “Brucio la casa”

Maria Teresa Ruta ha dato di matto, stavolta letteralmente. Nella casa del GF Vip stavolta si è passato un po’ il limite. La gieffina ha iniziato a cercare compulsivamente un accendino. Stando al breve video che ha già fatto il giro di Twitter, la Ruta avrebbe voluto dar fuoco a degli oggetti in una ciotola. Per questo, si sarebbe recata in giardino, proprio in cerca di una fiamma.

Lì ha trovato Tommaso Zorzi, che le ha indicato gli accendini poggiati su un tavolino nel cortile. Anche Andrea Zelletta si trovava lì, ed è subito stato attirato dal gran da fare che Maria Teresa si stava dando. Incuriosito, Zelletta ha chiesto alla Ruta: “Cosa devi fare? Devi accendere un falò?”. Arriva, provvidenziale, la spiegazione di Stefania Orlando, che ha detto: “Ha preparato delle cose, ma non lo so“. A quel punto anche Zorzi si è interessato su cosa stesse succedendo, ed ha cercato informazioni.

Rivolgendosi a Maria Teresa, Tommy ha incalzato: “Cosa fai? Cosa devi fare?”. La Ruta, invece, sembra non voler coinvolgere i suoi compagni, e li invita a non badare a lei, dicendo: “Niente, niente, non vi preoccupate, fate finta di non vedere. Posso prendere l’accendino? Grazie”. Così, si è addentrata nel giardino con l’accendino in una mano e la ciotola piena di chissà cosa nell’altra. Zorzi, a metà tra l’incuriosito e il preoccupato, continua a chiedere a Maria Teresa: “Ma fai un falò?”.

Lei, sarcastica, ha risposto: “Sì, sì brucio la casa”. Tommaso continuava a non capire, ed ha fatto altre domande: “Ma perché?”. Maria Teresa si stizzisce e chiude la conversazione con pochi giri di parole: “È una cosa mia”. Ma Tommaso non è l’unico a non farsi bastare le parole della Ruta. Gli autori del GF Vip sono andati subito in allarme, e sono intervenuti senza batter ciglio.

Una voce di donna ha riecheggiato nella casa: “Maria Teresa vieni in confessionale”. La Ruta ha lasciato stare tutto quello che stesse facendo ed è corsa in confessionale a prendersi la strigliata, tra le risa degli altri gieffini. Andrea Zelletta ha sottolineato che effettivamente Maria Teresa stava correndo il rischio di dar davvero fuoco alla casa. È ovvio che la Ruta non intendesse affatto fare nulla di simile.