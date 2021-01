GF Vip, interviene Fariba la mamma di Giulia Salemi: “Non hai mica insultato il Papa”

Prima di fare il suo ingresso nella casa del GF Vip, Giulia Salemi ha chiesto a sua madre di farle una promessa. Fariba, sotto richiesta di sua figlia, ha giurato di non intromettersi nel suo percorso all’interno della casa. La madre di Giulia, finora non ha mai infranto la promessa, e ancora non si è mostrata in tv.

Però, la donna ha comunque colto l’occasione di un’intervista ai microfoni di Chi per parlare di Pierpaolo Pretelli, che ora ha iniziato la sua relazione con Giulia. In più, usando il profilo di sua figlia, attualmente ancora impegnata nel GF Vip, Fariba ieri ha pubblicato un messaggio diretto proprio alla Salemi. La donna, da madre, ha voluto rivolgere un pensiero alla sua Giulia, che sta attraversando un periodo davvero buio e difficile all’interno della casa.

Giulia, con il suo voto, ha impedito a Tommaso Zorzi di arrivare in finale in anticipo. Proprio per questo, l’influencer italo-persiana è stata criticata e zittita da Dayane Mello, che non le ha dato modo di replicare. Fariba è voluta intervenire proprio a sostegno di sua figlia, ricordando alla sua bambina la donna che è: forte e sicura. Ecco le parole che ha scritto: “Vita mia e allora cosa fai? Dov’è la ragazza che è entrata con una maturità che mi aveva stupito? Dov’è quella ragazza che dice di essere cresciuta? Tranquilla. Non sei mica entrata a San Pietro e hai insultato il Papa. Sei al GFVip e hai fatto una valutazione su Tommaso che in molti non si aspettavano, ma questo non deve farti stare cosi male”.

Fariba invita Giulia a riflettere e guardare dentro di sé, per trovare le risposte: “Ti senti sola e abbandonata dal gruppo? Non cercare le colpe in loro ma dentro di te, tu devi dare senza aspettarti nulla indietro e se le colpe non le trovi forse non ci sono. L’educazione ed il rispetto per il prossimo prima di tutto come hai sempre fatto”. La madre di Giulia le ricorda di viversi la meravigliosa esperienza che ha l’occasione di fare: “Sei al GF e stai facendo una bellissima esperienza che nel bene e nel male ti farà crescere”.

“Fatti bastare l’affetto di chi ti vuole realmente bene. Mamma Fariba“. Nel frattempo, all’interno della casa, Giulia si scusa con Tommaso per il voto, cercando di ricucire il rapporto: “Ok ti chiedo scusa per la motivazione. Non dovevo dire che me l’hai chiesto te, ma non è stata strategia la mia. Mi dispiace davvero che tu pensi questo, sai che non sono il tipo che fa questi calcoli. Ho solo voluto salvaguardare Pierpaolo. Spero che possiamo voltare pagina e andare avanti comunque”.