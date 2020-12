Fariba Tehrani non fa gli auguri a Giulia Salemi poi spiazza: “Ad ogni azione una reazione”

Un Natale del tutto strano quello dentro la casa del Grande Fratello Vip. Dopo gli auguri enigmatici arrivati ad Andrea Zelletta, un’altra mancanza è stata evidente: quella di Fariba Tehrani. La mamma di Giulia Salemi è arrabbiata?

Nel video mandato in onda il giorno di Natale la new entry della casa Giulia Salemi, non ha ricevuto il messaggio di auguri da parte della madre. In passato le due hanno avuto degli screzi, ma ora sembra avessero risolto.

L’assenza di Fariba Tehrani non è di certo passata inosservata e i social sono impazziti. Il web infiammato ha chiesto alla donna come mai non avesse pensato alla figlia.

Poco dopo, con una Instagram Stories, la donna ha rotto il silenzio, ma l’ha fatto in modo enigmatico. Con una storia ha risposto a chi le ha chiesto se fosse arrabbiata con Giulia.

Il testo, scritto in maiuscolo su sfondo verde riporta: “Ognuno è libero di comportarsi come vuole. Ma deve accettare che ogni azione ha una reazione!”.

Ma a cosa si riferisce la donna? I motivi per cui potrebbe essere arrabbiata con la figlia possono essere tanti o pochi. I fan sospettano che Fariba sia arrabbiata per l’incontro con il padre di Giulia con il quale lei non ha avuto una separazione facile.

Ma c’è chi pensa anche che la donna non tradisca il comportamento della gieffina con Pierpaolo Pretelli. Possibile sia così gelosa?

Da non sottovalutare anche la diatriba tra lei e Elisabetta Gregoraci. Forse la mamma di Giulia in quell’occasione ha scoperto qualcosa che non sapeva in merito alla famosa vacanza in Sardegna?

Non ci resta che attendere la diretta di ieri sera che, dopo una settimana di stop, sarà ricca di novità. Dal provvedimento per Samantha De Grent al regalo enigmatico di Andrea Zelletta a la diatriba tra Fariba e la sua “bambina”.