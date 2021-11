GF Vip: Jessica Selassié invaghita di un inquilino della casa. Soleil Sorge rivela i dettagli

La nuova edizione del GF Vip 6 sta creando dinamiche e intrecci amorosi che tengono i telespettatori incollati al televisore. Nelle ultime ore i riflettori sono puntati su Jessica. A quanto pare la principessa avrebbe una cotta per un inquilino della casa. A dare indizi sulla vicenda è l’immancabile intuizione di Soleil Sorge.

Fonte studi GF Vip

Da ciò che si è capito, il gieffino non è niente meno che Gianmaria Antinolfi, l’imprenditore napoletano che negli ultimi giorni sta facendo molto parlare di sé. Come poc’anzi annunciato, a dare particolari è la stessa Soleil, la quale dice di aver smascherato l’interesse della principessa. La Sorge rivela che: “Stasera Jessica mi ha descritto l’uomo ideale che vorrebbe dentro la casa e praticamente ha parlato di Gianmaria, lui non mi sembrava così dispiaciuto”.

Alex Belli, presente nella conversazione, ironicamente aggiunge: “Colpo di coda del Playboy”. L’argomento viene affrontato anche durante un pranzo con gli altri colleghi gieffini, i quali esordiscono con un ‘E comunque tutti in casa l’hanno capito che a Jessica piace Gianmaria’.

La gieffina inoltre, nella notte, fa una confessione inaspettata a Francesca Cipriani. La Selessié rivela di non avere più da ben 5 anni una relazione amorosa. La ragazza ammette di voler abbattere qualche muro che negli anni ha innalzato nei confronti degli uomini. Confessa inoltre che l’ultima storia seria che ha vissuto è stata con un vip che ad oggi è molto famoso. Il popolo social si scatena.

Numerosi i Twitter che parlano di Jessica che è completamente persa nelle parole per Gianmaria. Sui social appaiono spesso commenti che fanno riferimento alla principessa etiope e al suo evidente interesse per il collega della casa del GF Vip. Sembrerebbe inoltra che il diretto interessato se ne sia anche accorto e che la cosa non gli dispiaccia affatto. Non ci resta che attendere i vari risvolti che questa storia potrà presentare prima della fine del reality.