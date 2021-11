Giucas Casella taglia i capelli a Francesca Cipriani e lei va su tutte le furie

Ennesimo momento esilarante al Grande Fratello Vip tra Giucas Casella e Francesca Cipriani. I due, legati da una profonda amicizia, molto spesso si punzecchiano. La scorsa sera Giucas ha voluto fare uno scherzo a Francesca tagliandogli una ciocca di capelli e lei ovviamente ha reagito molto male.

Fonte: web

Giucas è stato costretto a scappare via dalla furia dell’ex pupa. “Ma è solo uno scherzo, non te la prendere” – ha urlato. Ma Francesca non ha voluto sentire ragioni:

“Mi hai tagliato una ciocca di capelli, per me sei un uomo finito. Per te adesso è finita” – le sue parole.

Soleil e le sorelle Selassiè hanno provato a far calmare Francesca ma non ci sono riusciti. E intanto in casa giù risate. Giucas è stato costretto a stargli alla larga per parecchio tempo.

L’ex pupa è molto legata ai suoi capelli e guai chi glieli tocca. Purtroppo nelle scorse ore ha combinato l’ennesimo guaio. Già nelle scorse settimane aveva tentato di farsi una tinta che purtroppo era uscita molto male. Ora ha riprovato a correggere il suo look ma anche questa volta è stato un insuccesso. E i social si sono scatenati: “Dopo l’ennesimo disastro ai capelli della Cipriani…Forse sarebbe necessario un parrucchiere…E dire che li aveva bellissimi” – si legge. E ancora: “Qui ora ci vuole un miracolo!”.

Intanto sono circolare nelle scorse ore notizie circa un nuovo ingresso in casa: parliamo del divino mago Otelma. Tutto è nato da una sua storia pubblicata su Instagram. Si legge la frase “quasi pronti” e sotto le emoticon di un occhio e una casa. Molti hanno collegato l’immagine ad un suo ingresso in casa, ma ci ha pensato lui stesso a smentire il tutto con un post su Instagram.

Un ingresso che non sarebbe piaciuto sicuramente a Francesca Cipriani che si era lasciato in malo modo con il divino nel corso dell’edizione dell’Isola dei Famosi in cui parteciparono entrambi come concorrenti.