La nuova edizione del GF vip 6 sta piano piano scoprendo le carte di tutti i partecipanti. Ad attirare maggiormente l’attenzione dei telespettatori sono i colpi di scena e i vari flirt che stanno nascendo all’interno della casa di Cinecittà. A tal proposito oggi parliamo di Jessica Selassié, la quale ha più volte rivelato che purtroppo sono ben 5 anni che non vive una storia d’amore.

Fonte studi GF Vip

Ad affrontare l’argomento con la principessa etiope nella scorsa notte è arriva la travolgente Francesca Cipriani. La gieffina si lascia andare a delle rivelazioni abbastanza personali ammettendo di voler abbattere alcuni muri che si è creata nel corso degli anni con gli uomini. Nel corso del dialogo avviene però qualcosa di inaspettato. Jessica infatti parla anche di un suo ex che a quanto pare ad oggi è molto famoso.

La principessa rivela che: “Le mie amiche avevano anche avventure da una notte. Le donne americane pensano che se gli uomini possono divertirsi, anche a loro deve essere concesso. E quindi vedevo tutte che andavano con i ragazzi anche appena conosciuti. Io però non riesco, non ce la faccio proprio. A volte invidiavo le mie amiche spontanee e libere”.

E ancora: “In questi anni non sono stata con nessuno, poi ovviamente la pandemia non ha aiutato. Dove vai? Al cinema non puoi andare, nei locali nemmeno, non si poteva fare niente”. Ma la sua confidenza non termina qui e rivela così a Francesca Cipriani ulteriori dettagli :