L’accesa discussione che hanno avuto l’altra sera nella casa e GF Vip le sorelle Selassié, ha fatto vergognare molto Jessica, soprattutto perché oltre alle due era presente anche Barù. Nella scorsa notte le due sorelle hanno dato vita a una vera e propria sfuriata.

A perdere la pazienza è Lulù, quando vede Jessica dormire abbracciata a Barù nello stesso letto dove lei dormiva con Manuel Bortuzzo. Le due se ne dicono di tutti i colori. La mattina, Jessica racconta con rammarico ciò che è successo nella notte a Manila Nazzaro e Miriana Trevisan.

La Selassié ci è rimasta male perché Barù, dinanzi alla litigata furibonda, appena gli è stato possibile ha abbandonato la camera. Ovviamente ora Jessica è preoccupata, pensa di aver di certo peso la sua occasione.

Fonte studio GF Vip

L’uomo per cui prova un interesse potrebbe non voler più dormire con lei: “Lui non verrà più, visto quanto successo. Si è creato del disagio. Mi sono messa a piangere, mi sono vergognata della situazione. Lulù mi ha tirato insulti, secondo me lui ha sentito tutto”.

Ma cosa è successo nello specifico nella notte al GF Vip? Lulù, entrando in camera, ha sorpreso Jessica e Barù abbracciati a dormire nel suo letto. La principessa, senza pensarci più di tanto, ha svegliato la sorella per riprendersi il suo posto.

“Cosa stai facendo? Jessica tu non sei normale, questo era il mio letto con Manu. Sei pazza”, ha detto aggiungendo: “Dovevi farti vedere da uno psicologo prima di venire qui”.

La sorella risponde ovviamente a tono e si innesca così una furiosa lite. Barù se la fila ed esce in silenzio dalla stanza, lasciando sole le principesse. Ora Jessica ha paura che la sua occasione nella scalata della conquista del cuore del gieffino sia andata definitivamente in fumo.