Ogni anno al GF Vip, il celebre reality show condotto in maniera superba da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, abbiamo assistito spesso a crisi di nervi e crolli emotivi di alcuni concorrenti. L’ultimo in ordine di tempo ha visto protagonista Jo Squillo. Gli ultimi giorni della cantante dentro la casa del GF Vip sono stati abbastanza brutti.

Fonte Studio GF Vip

Il tutto a seguito di una nomination del tutto inaspettata. La dj ne ha parlato con l’amico Aldo Montano. I due infatti si sono chiusi nella sauna causa maltempo per un bel po’ di tempo e hanno affrontato il discorso. L’atleta è stato colui che ha sancito l’ingresso in nomination di Jo. Infatti si è detto dispiaciuto e di sentirsi in colpa.

Poi ha ammesso di aver dovuto scegliere tra un numero limitato di donne. Aldo ha proseguito dicendo di averla votata perché per lei aveva una motivazione più valida rispetto a quelle che aveva per le altre. L’atleta ha continuato dicendo di avere una grande stima per Jo e di ammirare il modo di essere donna portato avanti negli anni dalla cantante. “Ho grande stima di te, assolutamente piena. Sei una donna meravigliosa”.

Infine ha concluso affermando di essere sinceramente dispiaciuto di aver provocato tutto questo malessere alla sua amica cantante. “Ti chiedo scusa per questo” ha detto l’atleta.” La prossima volta mi prenderò le mie responsabilità”. Jo Squillo ha apprezzato molto questo chiarimento reputandolo estremamente sincero, ma si è detta in ogni caso molto dispiaciuta di questa nomination definita come tutt’altro che facile da digerire.

Forse anche la tensione e la paura per una eventuale eliminazione potrebbe aver portato Jo Squillo ad essere così turbata. Non ci resta che attendere la prossima puntata che potrebbe sancire l’uscita della cantante e quindi riaccendere la polemica tra i due, al momento sedata dal chiarimento.