Katia Ricciarelli ha sgridato Jessica Selassié e Davide Silvestri per non aver pulito la cucina

Ogni anno al GF Vip, il popolare reality show condotto dal bravissimo Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, abbiamo assistito a litigi dovuti alla convivenza forzata. In questa edizione ce ne sono stati già molti. L’ultimo in ordine di tempo riguarda Katia Ricciarelli, Jessica Selassié e Davide Silvestri.

Fonte Studio GF Vip

Fin dall’inizio la cantante ha gentilmente invitato tutti i partecipanti a mantenere pulita e ordinata la casa del GF Vip. In diverse occasioni la donna ha avuto degli scontri per questo motivo con molti inquilini. Ma vediamo cos’è successo. Katia al suo risveglio come ogni mattina si è recata in cucina per fare colazione. Appena arrivata la cantante ha subito notato il profondo disordine.

Alcuni concorrenti la sera prima avevano preparato una cena con cibo sardo. I protagonisti della serata hanno però lasciato i piatti e le stoviglie sporche nel lavandino . Alla vista di tutto questo la Ricciarelli ha perso le staffe e ha cominciato ad inveire inizialmente contro Davide Silvestri, reo secondo lei di non partecipare più alle pulizie. Appena dopo ha rivolto la sua ira verso Jessica Selassié.

La principessa si è scusata dicendo che lei aveva cucinato e che qualcun altro avrebbe dovuto pulire. I due comunque toccati nell’orgoglio hanno fatto notare alla cantante che molti altri non fanno nulla in casa. Davide e Jessica hanno proseguito dicendo di non aver mai visto ad esempio Soleil Sorge di passare l’aspirapolvere e tantomeno sparecchiare dopo una cena o una festa.

Questa riflessione è sembrato una sorta di ammonimento a Katia Ricciarelli che parteggia palesemente per la bella influencer. Non ci resta che vedere se gli inquilini dopo questa ulteriore scenata della cantante cominceranno a tenere la casa più in ordine e pulita, oppure se la donna sarà costretta di nuovo ad alzare la voce.