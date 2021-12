Il GF vip sta entrando nel vivo delle dinamiche di gioco. Il reality regala al pubblico intrecci e discussioni avvincenti, che mantengono sempre viva la curiosità. Questa volta i riflettori sono puntati su Katia Ricciarelli, che scatena una discussione in Casa per una vecchia incomprensione, che a quanto pare, non si è risolta.

Fonte studio GF Vip

L’argomento è sempre lo stesso: la mancanza di ordine e di pulizia che causa problemi. Per questo, Katia Ricciarelli decide di prendere una misura drastica nei confronti dei suoi compagni. Sono ormai diversi mesi, che più di qualcuno, si lamenta della scarsa igiene che salta all’occhio all’interno delle mura della casa. Ma nonostante ciò, pare che niente sia cambiato.

Non tutti hanno ben compreso le regole per una convivenza rispettosa e serena. Si continua a lasciare disordine e sporcizia nei vari angoli. Spesso in giardino si possono notare cicche di sigarette a terra. Le camere sono assediate dai panni. La cucina trascurata. L’inquilina che più di tutte non tollera questa situazione è proprio il soprano Katia Ricciarelli.

La donna, dopo aver cercato più volte di richiamare all’ordine i suoi compagni, decide di comunicare loro la sua decisione. La gieffina: “Lasciare lo sporco e lasciare le cicche sarà causa di Nomination” dichiara, rivolgendosi in particolar modo a Lulù e Manuel, poi a Soleil e infine a Sophie. La principessa cerca di giustificarsi, ma con scarsi risultati. A dare manforte alla Ricciarelli arriva anche Davide Silvestri, che si dice pienamente d’accordo.

Anzi comunica a tutti che adotterà la stessa punizione decisa dalla Ricciarelli. Katia, dopo aver ritrovato una certa armonia ed equilibrio con tutti i concorrenti, trova che da parte loro questo sia un’atteggiamento a dir poco scorretto e poco rispettoso. Alla base della buona educazione c’è il rispetto degli spazi comuni. Di certo questo è un valido motivo per mandare in nomination qualcuno, vista la poca tolleranza che bisogna avere davanti a tali gesti.