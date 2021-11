Ogni anno al GF Vip, il popolare reality show condotto dal bravissimo Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, abbiamo assistito a diversi diverbi per le condotte più o meno assennate e rispettose dentro la casa. L’ultima discussione avvenuta in ordine cronologico è quella avvenuta tra Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. La cantante ha cominciato a lamentarsi del palese disordine della cucina.

Fonte Studio GF Vip

In presenza di Manila ha più volte detto che il comportamento di alcune persone è irrispettoso degli altri inquilini del GF Vip. L’artista ha consigliato anche agli altri di ribadire a tutti di essere più ordinati perché a suo dire qualcuno non è stato corretto. Sentendo queste lamentele Alex Belli si è avvicinato per capire quale fosse il motivo di tale malessere. Katia allora ha indicato un contenitore vuoto e ha detto che una volta usato non sarebbe dovuto essere lì sporco.

Proprio in quel momento è arrivata Soleil Sorge che ha detto subito alla cantante di essere stata lei ad utilizzare quel vasetto. La Ricciarelli allora ha subito ripreso la giovane influencer dicendo che lasciare le cose sporche per casa non va bene. La ragazza ha subito ribattuto che non ci sarebbe voluto niente a pulire e che lei non lo aveva fatto perché c’erano loro nei paraggi. A questo punto Katia ha punzecchiato la ragazza dicendogli: “Ah beh, se tu fai così a casa allora siamo apposto!”.

Dopo questa frase il livello dello scontro si è elevato. Soleil molto risentita ha affermato che lei in casa non fa assolutamente così ed ha invitato tutti a fargli spazio. La Ricciarelli gli ha detto che avrebbe potuto farlo visto che non c’era nessuno. A questa affermazione la ragazza avrebbe voluto rispondere ma ha preferito lasciar stare andando via.

La cantante invece più volte ha detto che Soleil la stessa mattina a colazione ha fumato e buttato una sigaretta nella tazza. Un comportamento inqualificabile. Katia Ricciarelli ha detto di essersi arrabbiata anche perché queste cose sono state dette molte volte. Questo scontro a ridosso della puntata con eliminazione ci ha fatto capire che l’ansia in prossimità di tale evento è palpabile.