Negli ultimi giorni i riflettori sono puntati su Katia Ricciarelli e le sue peripezie all’interno della casa. La cantante lirica sta dando vita a una serie di scontri infuocati senza mai fare un passo indietro. La Ricciarelli non risparmia proprio nessuno e questa volta è toccato anche a Giacomo Urtis: “È una…”. L’ex di Pippo Baudo si è resa protagonista di un altro sfondone, tutto riservato a Giacomo.

La gieffina ormai non pesa più le parole e questo sta sollevando un polverone mediatico. Di sicuro la cantante non si sta rendendo conto della risonanza di ciò che spesso dice. Un caos che fuori dalle mura della casa sarà di sicuro difficile da gestire per gli autori del reality. Di certo dare della ‘scimmia’ a Lulù Selassié e averla invitata a tornare a scuola nel suo paese ha creato una spaccatura mediatica non indifferente.

Ma nelle ultime ore, la donna si è resa protagonista anche di un altro scivolone. Questa volta però la vittima degli attacchi è proprio Giacomo Urtis. Il chirurgo, come ormai ben ricorderanno tutti, è in gara come partecipante unico con la sua compagna Valeria Marini. La Ricciarelli, in una lunga chiacchierata con il nuovo entrato Kabi Bedi, si lascia sfuggire l’ennesimo commento retrogrado.

La new entry comincia a fare delle domande per cercare di capire un po’ di più le dinamiche del gioco. Sandokan chiede della bizzarra coppia formata dalla Marini e Urtis e, scherzando, afferma: “Devono andare in bagno insieme? Questa è la regola?”. La soprano ha annuito, mentre la Marini risponde con un: “Quando sei legato sì”.

A questo punto la Ricciarelli ha sussurrato a Kabi: “Sì, ma…bisogna dirglielo, in fondo sono due donne”. Ecco fatto: Katia ancora una volta ha pronunciato una frase, che lascia senza parole i telespettatori. In molti richiedono l’eliminazione della cantante dal reality, per il suo bene e, per quello di chi ascolta.