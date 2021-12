Duro scontro avvenuto ieri prima della puntata nella casa del Grande Fratello Vip tra Valeria Marini e Nathalie Caldonazzo. Tra le due sembrano esserci vecchi rancori vista la loro esperienza come primedonne del bagaglino. A scatenare la discussione una frase che la Caldonazzo ha detto a Valeria che era in nomination e quindi a rischio eliminazione.

Lite Valeria Marini-Nathalie Caldonazzo

“Speriamo che te ne vai stasera, sei una pazza” – ha detto. Una frase che non è piaciuta per niente alla Marini che ha risposto:

“Sei fuori luogo da quando sei arrivata. “Tu sei pazza a me?” Nessuno si è mai permesso di dirmelo. E poi hai detto “Speriamo che te ne vai stasera”, me l’ha detto Giacomo. Ma porta rispetto, sei appena arrivata. Non ti permettere di offendere. Questo è il ringraziamento per averti aiutata”.

Fonte: web

E ancora: “Io sono buonissima, da quando sono qui non ho avuto mezza discussione con nessuno. Sei arrivata tu e hai cominciato a offendermi. Io non sono in competizione con nessuno, tantomeno con te” – ha detto prima di allontanarsi per stoppare il litigio. Ma poco dopo sentendo che si continuava a parlare di lei, è tornata all’attacco: “Senti, non devi più parlare di me” – ha urlato la Marini. “Mi stai facendo passare per un mostro” – la risposta di Nathalie. “Hai detto che sono pazza, ed è un’offesa”.

A quel punto Nathalie ha usato l’ennesima frase che ha fatto indispettire la showgirl: “Non discuti con nessuno perché hanno tutti il terrore di te”. Dopo la discussione Valeria si è fermata a parlare dell’accaduto con Manila Nazzaro e Giacomo Urtis. “Ma come si permette, siamo tutti stanchi. Lei mi sta addosso da quando è arrivata, per ogni pretesto. Mi sono offesa”.

Probabilmente tra le due ci sono vecchi rancori mai risolti che nella casa stanno tornando a galla.