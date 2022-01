GF Vip: Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo dividono la casa in due

La casa è chiaramente divisa in due fazioni. Le rispettive regine dei due gruppi sono Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo

L’ingresso nella casa del GF Vip di Nathaly Caldonazzo ha creato senza ombra di dubbio, una divisione netta nel reality. Una frattura ben evidente al pubblico. La nuova entrata ha dato filo da torcere a molti dei presenti, in primis attraverso lo scontro forte con Valeria Marini e Katia Ricciarelli.

Fonte studio GF Vip

La cantante non intende sottomettersi alle provocazioni che la Caldonazzo solleva di continuo. Ma quest’ultima è riuscita lo stesso ad accaparrarsi il benvolere di molti degli inquilini, dividendo così in due la casa. Così, parte dei vipponi pur di dare filo da torcere alla Ricciarelli eleggono Nathaly regina della loro fazione. “È normale che ci siano delle fazioni, ma non dimenticherò mai quello che mi è stato detto”, rivela Katia.

La Caldonazzo risponde: “Se ci incontriamo non ci parliamo, ma ci sorridiamo”. La Ricciarelli ci tiene a precisare: “Sono sorrisi di educazione”. Inevitabile l’intervento di Alfonso Signorini, che evidenzia a modo suo la situazione. Così chiede alle due porta voci di alzarsi in piede. Poi invita tutti i concorrenti a prendere una posizione senza mezzi termini. Vuole un vero e proprio schieramento netto.

Fonte studio GF Vip

Vicino alla Ricciarelli si riuniscono Davide, Giucas, Kabir, Manila, Soleil, Valeria, Carmen e inaspettatamente Barù, che si giustifica scherzando così: “Nathaly sta facendo del bullismo alimentare”. Nathaly Caldonazzo invece raccoglie il consenso di Manuel, Giacomo, Lulù, Jessica, Sophie, Alessandro e Miriana. Anche se quest’ultima ammette di non amare gli schieramenti, perché se gli si fosse stata data la possibilità della scelta sarebbe di certo stata nel mezzo.

Pungente come non mai l’opinione di Sonia Bruganelli, che a tal proposito dice: “Beh sono la nuova generazione, contro chi nel mondo della televisione ha una storia, una carriera alle spalle”, osserva. Poi su Nathaly arriva la sentenza finale: “Ha fatto una clip di presentazione che sembrava Julia Roberts e invece è Nathaly Caldonazzo”. Non serve specificare da che parte sia la moglie di Paolo Bonolis.