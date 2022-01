Sonia Bruganelli svela perché ce l’ha con Nathaly Caldonazzo: “Voleva regali, pensava di essere…”

A Sonia Bruganelli non sta molto simpatica Nathaly Caldonazzo che è una concorrente del Grande Fratello Vip. La moglie di Paolo Bonolis non ha mai nascosto il suo fastidio nel vederla spiegando che i motivi provengono dal passato, da vecchi rancori. La scorsa settimana Sonia promise di rivelare prima o poi i motivi per cui le due sono delle acerrime nemiche: “Con quella sua camminata che pare ce l’abbia solo lei, la mia idea di Nathalie dipende da una cosa successa che forse racconterò in diretta” – disse.

E ieri prima della puntata, in diretta su Instagram con il profilo della sdl tv ha svelato l’arcano sul passato con la Caldonazzo. “Voleva prestare il suo volto a una linea di abbigliamento e di borse che ho avuto. Quelle classiche persone che arrivano, non invitate. Un po’ come con Carmen Russo, la questione del matrimonio. Io mi sono trovato Nathaly Caldonazzo all’inaugurazione del negozio, in più voleva dei cadeaux in quanto Nathaly Caldonazzo. Non essendo Julia Roberts le ho detto ma perché ti devo dare un cadeaux? La presentazione è la stessa della clip” – ha detto la Bruganelli.

Fonte: web

La questione della clip di presentazione tanto criticata da Sonia è stata rimarcata anche poco dopo in puntata. Alfonso Signorini ha interpellato le due opinioniste sulle due fazioni che si sono create nella casa: quella di Katia Ricciarelli, e quella capitanata da Nathaly Caldonazzo.

“Ha fatto una clip di presentazione che sembrava Julia Roberts e invece è Nathalie Caldonazzo” – ha detto la moglie di Bonolis.

Una frase che ha infiammato il popolo social tra chi ha apprezzato la frecciatina e chi invece ha sottolineato come lei stessa senza il matrimonio con Paolo non avrebbe di cui vantarsi.