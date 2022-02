Continuano a passare i giorni per i concorrenti all’interno della casa del GF vip. Litigi, incomprensioni e, quando possibile, chiarimenti sono all’ordine del giorno. Ma non poteva non scattare la polemica dopo la diretta avvenuta ieri.

Uno dei concorrenti veterani del reality è eliminato dal gioco e costretto ad abbandonare la casa di Cinecittà. Si tratta di Katia Ricciarelli. La cantante lirica si è ritrovata a dover lasciare il gioco ad appena un mese dalla finale, dopo ben 5 mesi di reclusione forzata.

Senza dubbio un colpo di scena che non tutti si aspettavano. Di certo, però, Katia non ha fatto passare il suo percorso inosservato. Spesso, infatti, la cantante si è resa protagonista di accese discussioni e forti incomprensioni con i suoi coinquilini, prendendo a volte posizioni molto polemiche nei loro confronti.

Fonte studio GF Vip

Non sono mancate, però, anche le grandi amicizie per la Ricciarelli, come ad esempio quella con Giucas Casella e Soleil Sorge. A fare scalpore tra gli utenti del web, però, è stato quello che è successo proprio nel momento dell’eliminazione della ormai ex gieffina.

Katia, infatti, ha deciso coscientemente di rivolgersi solo ad alcuni dei concorrenti, escludendo dai suoi saluti Miriana Trevisan, Manila Nazzaro, Sophie ed Alessandro, Lulù e Jessica Selassié. Manila e Sophie, nonostante questo gesto si avvicinano alla donna per salutarla prima che esca.

Gli altri che, invece, sono stati ignorati, hanno preso questo gesto in modo molto meno diplomatico. Alfonso Signorini non poteva non notare questo atteggiamento. Il padrone di casa critica quello che è avvenuto e lo considera una mancanza di rispetto nei suoi confronti.

La Ricciarelli, invece, replica così: “Mi sono prestata subito a fare tutto: ho lavato tanti piatti e l’ho fatto volentieri, mi sono prestata ai giochi dei ragazzi e ho scherzato con loro. Però ho fatto fatica, perché la convivenza con persone che non conosci è difficile”. Nel frattempo, Clarissa Selassié è ripresa dalle telecamere, mentre da a Katia della stratega e della razzista.