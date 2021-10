Come ogni anno al GF Vip, il celebre e seguitissimo programma condotto con grande capacita da Alfonso Signorini, in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, avvengono molti colpi di scena. Proprio ultimamente all’interno della casa ne stanno succedendo di tutti i colori.

Fonte Studio GF Vip

Stiamo parlando in particolare di un incidente che ha visto protagonista suo malgrado ancora Katia Ricciarelli. Tutto parte da lontano, ovvero dal disordine imperante che regna all’interno casa. Difatti i concorrenti del GF Vip, come i colleghi dell’altra famosa trasmissione di Canale 5 “Amici” di Maria De Filippi che sono stati anche “puniti” con una sfida diversa dal solito, sono stati più volte indicati come molto indisciplinati al limite della sciattezza.

Vittima di questi comportamenti ingiustificabili è stata la cantante lirica. L’artista si è fatta male in maniera seria a causa di tutto ciò. La Ricciarelli è scivolata sul coperchio del secchio dei rifiuti lasciato a terra da qualcuno. Il bilancio è un forte dolore alla gamba e una forte contusione alla schiena per via del colpo rimediato. Subito tutti gli inquilini si sono precipitati a vedere l’esito della caduta preoccupati.

Fonte Studio GF Vip

La cantante invece, nonostante il dolore ed il disagio, si è subito alzata con fare combattivo e molto polemico. Difatti ha cominciato a lamentarsi con una certa veemenza verso i propri compagni riguardo al disordine che c’è in casa. Katia Ricciarelli ha infine invitato tutti gli inquilini a fare la loro parte. Il tutto per convivere in un ambiente più sano e consono affinché episodi simili non si ripetano in futuro.

Fonte Studio GF Vip

Si spera che dopo questa ulteriore disavventura i concorrenti abbiano imparato la lezione e comincino a prestare più attenzione su questo tema. In caso del ripetersi di tali comportamenti non sono esclusi ammonimenti o addirittura penalità. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi in merito.

