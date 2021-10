Miriana Trevisan e Nicola Pisu sono in crisi? La showgirl riceve una lettera dall'uomo che ha frequentato prima di entrare in casa

Nella casa del Grande Fratello VIP il flirt tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu sembra essere un po’ in standby, almeno per la showgirl. Se il ragazzo continua a darle attenzioni e a spingere per qualcosa di più, la donna a volte risulta essere frenata.

Questo suo freno, per qualcuno, era da ricondurre ad una possibile relazione che Miriana Trevisan ha lasciato fuori dalla casa. In questi giorni, infatti, sono usciti diversi scatti di un bacio con un uomo.

Quest’uomo ha deciso di rompere il silenzio e di confermare ogni rottura con l’ex moglie di Pago. In particolare, Vito, ha scritto una lunga lettera a Novella 2000 che riportiamo come da settimanale:

Cara Novella 2000, ti scrivo per fare chiarezza su un fatto che da giorni mi sta causando disagio e dispiacere, legato alla mia storia sentimentale – terminata da tempo – con Miriana Trevisan, attualmente ospite della Casa del Grande Fratello VIP. Con Miriana abbiamo avuto una bella relazione sentimentale, poi trasformata, dopo la separazione, in una profonda amicizia.

La storia è terminata alcune settimane prima del suo ingresso nella Casa, ma pare che alcuni ritengano che tale storia sia ancora in piedi. Tanto da inviarmi, quotidianamente, sollecitazioni di dire la verità attraverso le mie pagine social, con messaggi sia privati sia pubblici, spesso anche aggressivi. Ciò, oltre a dispiacere me, è motivo di necessaria chiarezza con la mia compagna Veronica, con la quale da alcune settimane sto vivendo una bellissima relazione.

Nella conclusione, l’uomo del mistero continua a ribadire ogni rottura.

La verità, cara Novella, lo ripeto: è che la mia storia con Miriana era già terminata prima del suo ingresso nella Casa del GF Vip. Mi dispiace, altresì, l’atteggiamento severo della madre di Nicola Pisu. Miriana è una persona onesta e sincera. Le sono grato se potreste dare voce all’assoluta verità.

Insomma, è probabile che Alfonso Signorini non lo inviti neanche ad un confronto!