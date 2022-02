GF Vip: Katia Ricciarelli ha capito tutto. Delia Duran: “Come fai a saperlo?”

Ormai è certo: Delia Duran è la prima finalista del GF Vip 6. Ma i colpi di scena non finiscono qui, Alex Belli sta per tornare nella Casa. Che intenzioni avrà l’ex gieffino? Riconquistare sua moglie?

Fonte studio GF Vip

Continuare la sua amicizia speciale con Soleil? Ovviamente nessuno ancora lo sa. Si porterà avanti la teoria dell’amore libero? Tutte domande che tengono i telespettatori in bilico. Certo è che questo ritorno creerà non poche dinamiche all’interno del gioco.

Molti fans sono convinti che la coppia Belli-Duran abbia architettato tutto a tavolino prima di entrare. Il tutto certamente per ottenere più visibilità e quindi più probabilità di vincere. Vero è che i comportamenti assunti da entrambi nella Casa, però, disorientano un po’ tutti.

Delia dice di essere entrata per far chiarezza, ma adesso sembra particolarmente presa da Antonio Medugno, quasi invaghita. L’ingresso al GF Vip, della modella nella casa ha creato dinamiche nuove e diviso le alleanze, come quella di Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Soleil Sorge.

Si è intrattenuta in un ballo sexy con Gianluca Costantino, scherzato con Alessandro (suscitando così la gelosia di Sophie) e stuzzicato Barù. Mancava all’appello solo lui: Antonio.

Ieri pomeriggio i due hanno passato molte ore divisi dal gruppo, soli in camera. Si sono avvicinati tantissimo, quasi a sfiorarsi le labbra, tanto che la stessa Delia dice: “Meglio stare lontana da te. Meglio così”.

Arriva la profezia di Katia Ricciarelli, che dall’alto della sua esperienza, pochi istanti dopo chiede alla modella se le piace Antonio e lei risponde così: “Sì mi piace. Tu come fai a saperlo?”. Ma quello che Delia sottovaluta è la grande capacità che ha Katia nel carpire le situazioni, anche se solo appena accennate.