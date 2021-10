Ogni anno il GF Vip, il popolare reality show condotto dall’apprezzatissimo Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci offre dei personaggi che spiccano sugli altri. Anche in questa edizione vale lo stesso discorso. Infatti quest’anno la regina indiscussa della trasmissione è senza dubbio Katia Ricciarelli.

Fonte Studio GF Vip

La famosissima cantante ha un carattere molto forte, si infervora molto facilmente e tutti i concorrenti del GF Vip la temono e cercano in tutti i modi di non provocarla. L’artista è stata protagonista di diversi scontri con più di un concorrente. Il più aspro però è senza ombra di dubbio quello avuto con Carmen Russo. Le due donne sono arrivate hanno alzato molto i toni fino ad apostrofarsi anche con parolacce.

Ieri Katia e Alex Belli si sono isolati in giardino a parlare. La chiacchierata ha riguardato il litigio tra le due concorrenti. Il tutto perché la Ricciarelli ha cominciato a pensare di aver esagerato con Carmen. Infatti in tal proposito ha raccontato che negli ultimi giorni la soubrette aveva ripreso ad abbracciarla, a baciarla, insomma avevano ripreso i rapporti.

Questi comportamenti hanno suscitato dei forti dubbi nella cantante. Difatti Katia ha chiesto ad Alex Belli se secondo lui ha esagerato con Carmen Russo, richiedendo il massimo della sincerità. Poi ha confessato di avere si un carattere forte ma non come la descrivono. La definiscono colomba d’acciaio ma in realtà è molto più fragile di come sembra.

La cantante ha continuato dicendo di averne passate e superate tante ma che non è assolutamente di ferro. Poi ha concluso dicendosi dispiaciuta per il fatto di non riuscire a farsi comprendere dagli altri. Non ci resta che attendere le prossime puntate per capire se realmente il rapporto tra Katia e Carmen sia tornato ad essere buono come prima della discussione incriminata