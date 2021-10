Come tutti gli anni il GF Vip, il reality show condotto con grande sapienza dall’amatissimo Alfonso Signorini, in onda il lunedì e il venerdì in prima serata su Canale 5, ci regala molte emozioni. Una delle protagoniste indiscusse di questa edizione e dell’ultima puntata andata in onda è stata senza dubbio la cantante lirica Katia Ricciarelli.

Fonte Studio GF Vip

Durante la serata l’artista è stata inviata in compagnia di Alex belli nella Love Boat. Qui i due concorrenti hanno dato vita ad un simpatico momento. Finita la puntata i due sono tornati nella casa e come di regola è partita una sorta di analisi degli inquilini su quanto accaduto. Proprio in questa fase la Ricciarelli a sorpresa ha confessato una cosa molto importante.

La cantante ha detto che sta seriamente valutando una sua uscita dalla casa del GF Vip. Le motivazioni sono piuttosto serie, ovvero la voglia di tornare alla sua vita di tutti i giorni e alcuni impegni lavorativi. Tutto questo è accaduto in giardino durante una chiacchierata con Amedeo Goria e Soleil Sorge. La soprano ha aggiunto di non voler restare per tutta la durata del gioco, troppi mesi.

Fonte Studio GF Vip

La Ricciarelli ha ribadito la voglia di tornare alla sua vita quotidiana, alla compagnia dei suoi familiari. Ovviamente ha detto che la sua permanenza la costringerebbe anche a cambiare le date di alcuni suoi importanti impegni e di alcuni concerti già programmati. Al tempo stesso l’artista ha fatto capire però di non voler lasciare con un addio. Questa scelta infatti sarebbe molto sgradita perché prevede il pagamento di una penale.

Fonte Studio GF Vip

Sarebbe ben più gradita e auspicabile una classica eliminazione al televoto del pubblico dopo la nomination. Non è comunque la prima volta in questa edizione che un concorrente pensa di lasciare la trasmissione. Non ci resta che seguire con molta attenzione gli sviluppi dei prossimi giorni.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: