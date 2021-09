Katia Ricciarelli, palesemente contrariata dalle affermazioni dalla ex di Tommaso Eletti: Valentina, sbotta in diretta tv

Anche quest’anno polemiche aspre al GF Vip come da tradizione. All’interno del seguitissimo reality, condotto sapientemente dall’amatissimo Alfonso Signorini, in onda su Canale 5 in prima serata il lunedì e il venerdì, si scaldano gli animi a seguito di alcune dichiarazioni. Protagonista di questi attacchi è Valentina Nulli Augusti, ex di Tommaso Eletti (uscito dalla casa).

Difatti durante la puntata del 27 il presentatore le chiede: “A te piacerebbe entrare lì dentro in quello che chiami covo di vipere?” Subito la risposta secca e polemica di Valentina: “Me le anniento tutte”. Parole e atteggiamento che non sono piaciuti agli inquilini della casa del GF Vip. In special modo la cantante lirica Katia Ricciarelli si è dimostrata particolarmente contrariata.

Difatti la grande artista commenta così: “Se quella donna veniva dentro la facevamo veramente nera. Quello che ha detto non mi è affatto piaciuto perché dire casa di vipere non va proprio bene“. Riguardo Tommaso parole ben più dolci:

“La faccia di Tommy? Tenera, emozionata, da bambino, non la dimenticherò mai più. Se tornasse sarei molto contenta, mentre quella Valentina proprio no” ha detto l’ex moglie di Pippo Baudo.

La protagonista di Temptation Island ha avuto inoltre dei confronti anche con altri inquilini della casa, a cominciare con Soleil Sorge. Poi ha continuato con Sophie Codegoni ed Alex Belli. Non contenta ha proseguito con Clarissa Selassié ed infine con il suo ex Tommaso Eletti. Quest’ultimo si è detto convinto che questi sfoghi siano dovuti solo ad una ricerca di fama e di notorietà di Valentina.

La scorsa settimana i due si sono scontrati apertamente, dicendosene di tutti i colori. Ma con l’uscita del giovane ex si passa al di fuori della casa. Potrebbe succedere di tutto. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi di questa vicenda che sembra tutt’altro che conclusa e che sicuramente ci riserverà ancora tante sorprese.

