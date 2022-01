Poco prima della puntata del GF Vip c’è stato uno scontro tra due protagoniste di punta, che in diretta è passato inosservato. Un particolare, però, ha attirato molto l’attenzione del pubblico. Le dirette interessate sono, ovviamente, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro che a quanto si è potuto vedere si sono attaccate pesantemente.

I litigi all’interno della casa di Cinecittà non mancano mai e questa volta si scontrano le due portavoce maggiori del reality. Il motivo? presto detto. Le prove per un’opera lirica che i gieffini stavano organizzando in onore del compleanno della Ricciarelli. Questo nuovo spettacolo ha richiesto una preparazione che è stata messa in atto già qualche giorno fa.

Katia è la responsabile di tutta l’organizzazione e, dato che si avvicina il momento dell’esibizione, la cantante, mette pressione a Manila, la quale dopo tanta insistenza ha perso la pazienza. Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. In arrivo la classica goccia che fa traboccare il vaso. La Ricciarelli pretende dalla Nazzaro la presenza costante nel fare le prove, ma la gieffina è impegnata anche in altre faccende.

“Katia ti ho detto che lo provo. Devo incastrarlo tra un ferro e un altro oggi, non ho detto che non lo provo” ha sbottato la vippona del GF Vip. E a quel punto le due, hanno impiantato una discussione sull’importanza delle varie faccende da fare e della priorità delle esigenze. Manila Nazzaro lamenta di dover fare varie mansioni e in più la necessità di lavare i capelli.

Neanche a dirlo, si fa vivo l’umore contrariato della Ricciarelli che seccata risponde così: “Vatti a lavare i capelli adesso! Io purtroppo devo stare lì fino all’ultimo quindi non posso dire ‘signori aspettatemi che vado a lavarmi i capelli’. Me li lavo quando gli altri mangiano”. “Nessuno mangia oggi!” continua Manila. La cantante controbatte: “Nessuno mangia, vorrei proprio vedè!… Mamma mia che noia”.