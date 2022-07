La redazione del GF Vip, insieme ad Alfonso Signorini, è già a lavoro per essere pronta a partire con la nuova edizione. Sicuramente non deve essere facile lavorare con così tante persone.

Soprattutto considerando anche che alcune sono molto conosciute nel mondo dello spettacolo. Essendo tutte personalità diverse e avendo tutte qualche punto di vista un po’ particolare, è più facile che scoppino le incomprensioni.

Per accontentare anche i gusti più difficili e tutti i futuri concorrenti del programma, Alfonso deve fare non pochi sacrifici. Come succede spesso e volentieri durante la preparazione iniziale, sono venute fuori anche alcune anticipazioni sulla trasmissione. Quello che è venuto a galla ha dell’incredibile.

Sono in molti quelli che vorrebbero l’ex gieffina Katia Ricciarelli al fianco del conduttore. Sembra però che Katia abbia le idee chiare su questa possibilità e non solo, anche Tina Cipollari ha da dire la sua. Durante alcune interviste lasciate nell’ultimo periodo, la soprano ha voluto chiarire tutte le voci sulle future offerte lavorative della Mediaset o della Rai.

Per quanto riguarda il programma Tale e Quale Show di Carlo Conti, la Ricciarelli sembra chiudere ufficialmente la sua porta. E’ un programma troppo lungo a livello di tempi lavorativi e Katia non sembra più interessata a questo tipo di proposte. Anche la proposta del GF Vip è assolutamente vera.

Infatti è stato proprio Alfonso Signorini a volere Katia insieme a lui, ma la Ricciarelli sembra essere veramente, decisa tanto da aver detto durante l’intervista: “Non mi interessa farlo”. Un chiaro no categorico, senza nemmeno un minimo dubbio.

L’opinionista romana del programma condotto dalla De Filippi, Tina, ha avuto la possibilità di dire la sua, sempre con la moltissima originalità che la distingue dagli altri personaggi televisivi. Tina in alcuni commenti ha detto cosa pensa riguardo alla non partecipazione di Katia al GF Vip, scrivendo testuali parole: “Speriamo non ci ripensi”. Tra le due sembra proprio non funzionare in alcun modo.